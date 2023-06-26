陸端節旅遊收入躍增44%

大陸文旅部數據中心測算2023年端午節假期成果顯示，大陸國內旅遊出遊1.06億人次，年增32.3%，旅遊收入人民幣373.1億元（約新台幣1,611億元），年增44.5%，雖然數據略優於預期，但平均每人次消費僅人民幣351.9元，較2019年下降14.1%，意味民眾消費仍謹慎。

界面新聞統計，在今年上半年節假日旅遊中，從出遊人數看，端午假期平均單日出遊0.35億人次，次於「五一」假期和春節假期；從營收看，端午平均單日收入人民幣124.3億元，高於清明和元旦假期，但低於春節和「五一」假期。

在航空方面，澎湃新聞從民航局取得數據顯示，三天端午假期中，民航累計發送旅客533.8萬人次，日均發送177.9萬人次，較2022年端午節假期增長286.7%，較2019年端午節假期增長2.9%。另據第三方出行數據App「飛常準」數據統計，端午節期間大陸國內航班年增159%，較2019年增長15%。

這次端午假期出遊形態呈現何種特色？同程旅行數據指出，80後、90後遊客關注親子遊內容，而00後則更關注電競、民俗遊等新興玩法；攜程旅遊指出，與五一「特種兵式」旅遊（指高效率，短時間打卡景點，花費少）不同，許多遊客追求「鬆弛感」，以「悅己」為主。

另據驢媽媽報告，熱門目的地前十名分別為上海、北京、廣州、武漢、南京、成都、無錫、珠海、三亞、威海；在出境遊方面，各大旅遊平台統計指向東南亞遊依然是熱門之選，包括泰國、新加坡、馬來西亞等。

「預計接下來的暑期旅遊市場將迎來新一輪旅遊小高峰，旅遊業也將進入結構性復甦新階段。」馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒通過第一財經表示。