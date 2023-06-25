快訊

獨／個申搶人大戰踩招生紅線？老牌私大用「大數據」擬錄取名單爆爭議

升息近尾聲…富豪戶卻瘋存款？非利率甜頭 關鍵是這2件事

瓦格納集團叛變曇花一現 但烏克蘭的最後機會來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米14手機將採用高通驍龍8 Gen 3晶片 有望成為新處理器首發機型

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米14手機將採用高通驍龍8 Gen 3晶片。（中通社）
小米14手機將採用高通驍龍8 Gen 3晶片。（中通社）

陸媒中關在線報導，小米14手機將採用高通驍龍 8 Gen3 處理器晶片，由於高通計畫將該晶片提前於10月發表，外界推估搭載的手機可能提前至 11月上市。按照往年慣例，小米14系列很有可能成為此次新處理器的首發機型。

目前，小米 14 系列已經在各個方面取得了迅速的進展，並且基本定型。這意味著小米 14 系列有望成為下一代旗艦手機中最具競爭力的產品，該系列搭載高通驍龍 8 Gen3 處理器，並在11月正式上市的可能性相當高。

據微博數碼博主 @數碼閒聊站爆料，小米品牌的最新旗艦機型代號將為「後稷」、「神農」，這兩個代號都是中國神話故事中的人物，且兩人都與農業有關，小米 14 系列新機將以「體驗為王、顏值為王、徠卡為王」。

IT之家此前報導，小米 14 系列將首次配備 4K 錄製前置鏡頭、USB 3.2 介面，後攝將採用支援 5 倍光學變焦的潛望鏡頭。

其中，小米 14 將配備支援 3.9 倍光學變焦和 90mm 焦距的潛望鏡頭，小米 14 Pro 則會配備支援 5 倍光學變焦和 115mm 焦距的潛望鏡頭。

小米 14 Pro 將搭載驍龍 8 Gen 3 處理器（SM8650），內置 5000mAh 電池，支持 90W 或 120W 快速充電，採用 50W 無線充電

無線充電 小米

延伸閱讀

小米汽車拚上路 再添變數

日調查公司拆解小米12T Pro 「內部簡直像美國產品」

日本拆機機搆：小米12T Pro 三成零部件美國產 總成本406美元

凌晨3點半大排長龍？！ 竹北高CP值「六家橋頭」發財車早餐 神之焢肉飯超下飯啦

相關新聞

MWC上海10周年 華為孟晚舟將發表演講、聯想集團成最大展商

闊別4年，2023上海世界移動通信大會（簡稱「MWC上海」），28日回歸線下在上海舉辦，包括華為輪值董事長孟晚舟等人，將...

人民大學：料陸2023上半年經濟增長6.2% 全年增長5.7%

中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）季論壇25日發布大陸宏觀經濟分析與預測報告（2023年中期），報告預計，大陸上半年...

李嘉誠第三代接班人？孫女李思德亮相併購案

香港首富李嘉誠的第三代接班人浮出檯面，長江實業集團日前公告，子公司WELLNESS UNITY LIMITED收購英國上...

陸前統計局長：逆周期調控要快、力度要大 Q3最關鍵

大陸政協常委、經濟委員會副主任、前大陸國家統計局局長寧吉喆25日在中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）季論壇上表示，當...

小米14手機將採用高通驍龍8 Gen 3晶片 有望成為新處理器首發機型

陸媒中關在線報導，小米14手機將採用高通驍龍 8 Gen3 處理器晶片，由於高通計畫將該晶片提前於10月發表，外界推估搭...

AI換臉詐騙受矚 陸人大法工委：不斷完善相關法律制度

近期使用AI換臉等新技術，進行電信網路詐騙行為在大陸引發關注，對此，大陸立法機構、全國人大常委會法制工作委員25日在記者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦