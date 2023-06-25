小米14手機將採用高通驍龍8 Gen 3晶片 有望成為新處理器首發機型

陸媒中關在線報導，小米14手機將採用高通驍龍 8 Gen3 處理器晶片，由於高通計畫將該晶片提前於10月發表，外界推估搭載的手機可能提前至 11月上市。按照往年慣例，小米14系列很有可能成為此次新處理器的首發機型。

目前，小米 14 系列已經在各個方面取得了迅速的進展，並且基本定型。這意味著小米 14 系列有望成為下一代旗艦手機中最具競爭力的產品，該系列搭載高通驍龍 8 Gen3 處理器，並在11月正式上市的可能性相當高。

據微博數碼博主 @數碼閒聊站爆料，小米品牌的最新旗艦機型代號將為「後稷」、「神農」，這兩個代號都是中國神話故事中的人物，且兩人都與農業有關，小米 14 系列新機將以「體驗為王、顏值為王、徠卡為王」。

IT之家此前報導，小米 14 系列將首次配備 4K 錄製前置鏡頭、USB 3.2 介面，後攝將採用支援 5 倍光學變焦的潛望鏡頭。

其中，小米 14 將配備支援 3.9 倍光學變焦和 90mm 焦距的潛望鏡頭，小米 14 Pro 則會配備支援 5 倍光學變焦和 115mm 焦距的潛望鏡頭。

小米 14 Pro 將搭載驍龍 8 Gen 3 處理器（SM8650），內置 5000mAh 電池，支持 90W 或 120W 快速充電，採用 50W 無線充電。