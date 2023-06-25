AI換臉詐騙受矚 陸人大法工委：不斷完善相關法律制度

近期使用AI換臉等新技術，進行電信網路詐騙行為在大陸引發關注，對此，大陸立法機構、全國人大常委會法制工作委員25日在記者會上表示，當局將進一步貫徹落實反電信網路詐騙法，立法機關也在加強對人工智慧等領域法律問題的研究，不斷建立健全相關法律制度。

大陸全國人大法工委發言人臧鐵偉表示，利用「AI換臉」技術實施詐騙是一種新型的電信網路詐騙，需要廣大群眾提高識騙防騙意識，也需要有關部門依法加強治理和執法，追究相關人員法律責任。

他提出，為堅決打擊遏制電信網路詐騙活動，大陸全國人大常委會於2022年9月2日審議通過了反電信網絡詐騙法，這是一部「小切口」專項法律。他認為，萬變不離其宗，通過「AI換臉」進行影片合成、實施詐騙的行為，是利用新技術進行的詐騙，與傳統的詐騙行為在本質上沒有區別。

但臧鐵偉也表示，隨著網路技術發展，詐騙分子的犯罪手段迭代升級、花樣翻新，民眾一定要注意加強防範。他說，當前，大陸當局正展開反詐宣傳活動，將進一步貫徹落實反電信網路詐騙法，不斷提升群眾防騙意識，切實營造全社會反詐濃厚氛圍。立法機關也在加強對人工智慧等領域法律問題的研究，不斷建立健全相關法律制度。

近期AI詐騙在中國大陸猖獗，日前一福州科技公司法人代表，接到詐騙集團用「AI換臉」偽裝成好友的視訊電話，十分鐘內被騙走人民幣430萬元，引發熱議。

另，據中新經緯等陸媒報導，AI詐騙在大陸可能已形成產業鏈，有專門業者透露，提供一張背景乾淨的正面照，很快就能做出「露臉且說話」的影片，一分鐘時長要價人民幣30元左右（約新台幣130元），成本並不高。