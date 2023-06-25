陸商務部：支持廣東自貿區與港澳規則銜接、機制對接

中國大陸商務部25日對外發布《自貿試驗區重點工作清單(2023—2025年)》，列出這三年，相關自貿區擬自主推進實施的164項重點工作，包括重大制度創新、重點發展產業、重要平台建設及重大項目活動等。在近年積極推動粵港澳大灣區戰略的背景下，工作清單提到，支持廣東自貿試驗區積極深化與港澳在貿易、投資、金融、法律服務和職業資格互認等領域合作，推進與港澳規則銜接、機制對接。

據央視新聞報導，為加快實施自貿試驗區提升戰略，推動高質量發展，大陸商務部制定《自貿試驗區重點工作清單(2023—2025年)》，明確2023—2025年相關自貿試驗區擬自主推進實施164項重點工作，每個自貿試驗區的重點工作7到10項。

該清單要求，推動各地精準定位、精準施策，實現差異化、個性化發展。同時，調動地方改革積極性和主動性，因地制宜不斷深化改革實踐創新

例如，支持廣東自貿試驗區積極深化與港澳在貿易、投資、金融、法律服務和職業資格互認等領域合作，推進與港澳規則銜接、機制對接；鼓勵廣西、雲南等自貿試驗區充分發揮沿邊區位優勢，積極推進邊民互市貿易進口商品落地加工，促進邊境貿易創新發展。

另一方面，要求上海自貿試驗區著力打造國際一流營商環境，深入推進「一網通辦」、「一業一證」改革，建立健全行業綜合監管制度；浙江自貿試驗區聚力發展數位經濟，有序推進數位人民幣研發試點和跨境數據流動便利化試點，為數位經濟高質量發展探索經驗和路徑。

在加強重大制度創新新系統集成等方面，要求天津自貿試驗區重點建設世界級的租賃產業集群，山東自貿試驗區積極開展海洋經濟創新，江蘇自貿試驗區加快打造生物醫藥產業集群。

值得注意的是，在此之前，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文曾於17日在北京表示，大陸政府已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員遞交加入CPTPP的交流文件，有意願、有能力加入CPTPP。

他當時提到，中國大陸在國內主動對接CPTPP的高標準，實施了相關領域內的改革開放的先行先試。按他過往所述，大陸已在部分自貿試驗區、自由貿易港對照CPTPP的規則、標準、管理等方面的高標準義務，進行先行試點、試驗，待條件成熟以後，還會在更大範圍進行推廣。