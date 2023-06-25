陸6月PMI挑戰重返擴張

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸國家統計局30日發布6月採購經理指數PMI）。此前官方公布的數據顯示，5月製造業PMI為48.8，較前月進一步下降0.4，且連續兩個月低於臨界點50以下，顯示製造業活動持續收縮，6月數據能否重返擴張50以上，備受關注。

大陸官方5月非製造業商務活動指數為54.5，從前月高點回落1.9個百分點，各分項中只有從業人員指數較前月略有回升，顯示服務業的恢復性增長亦呈現放緩跡象。

太平洋證券分析，當前中國大陸經濟仍處於復甦的初期階段，再疊加全球共振去庫存的影響，製造業遭遇較大下行壓力。經濟景氣度階段性加速下滑，體現出較為強烈的政策訴求，穩增長政策推出的必要性加強。

據中國物流與採購聯合會此前發布消息，5月全球製造業PMI為48.3，較前月下降0.3，連續八個月低於50，創出自2020年6月以來的新低，意味著全球經濟波動下行趨勢沒有改變。分析認為，主因地緣政治衝突、通膨壓力、銀行危機等因素使得全球需求增長動力持續不足，全球經濟繼續弱復甦態勢。

指數 PMI

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