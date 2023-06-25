美的集團砸63億 攻太陽能

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸五大家電巨頭美的集團、TCL、創維、海爾、格力，都跨界太陽能光電。（新華社）
大陸五大家電巨頭美的集團、TCL、創維、海爾、格力，都跨界太陽能光電。（新華社）

大陸家電巨頭美的集團，借助控股子公司合康新能，以人民幣14.73億元（新台幣63億元）大舉進軍太陽能光電、儲能等多項新能源業務領域。這也是繼TCL、創維、海爾、格力之後，又一個家電巨頭跨界太陽能光電產業。

華爾街見聞報導，合康新能發布公告，擬向美的集團發行股票，募資人民幣14.73億元，用於電氣設備業務能力升級專案、太陽能光電產業平台專案、信息化系統升級專案、補充流動資金。

本次美的集團的認購價格為每股人民幣4.43元，相比合康新能的最新收盤價每股人民幣5.56元折價約20%。認購股票數量為3.32億股。美的集團將以現金方式認購公司本次發行的全部股票，並已經與合康新能簽署「附條件生效的股份認購協定」。

截至目前，美的集團透過美的暖通持有合康新能的股份比例為18.83%。本次發行完成後，美的集團直接持股及透過美的暖通間接持股總數，占總股本的比例將提升至37.56%。

本次發行完成後，合康新能的控股股東將由美的暖通變更為美的集團，實控人仍為何享健。

合康新能作為美的集團內部 EPC 太陽能光電業務的負責主體，業務板塊主要分為三大部分：高端製造+節能環保+新能源業務。其中新能源業務包括EPC儲能、工商業儲能、戶用儲能。本次募投太陽能光電產業平台項目，是合康新能未來主要戰略發展方向之一。

該公司2015年開始從事太陽能光電發電業務，多年來累積大量資源及技術。截至2022年末，合康新能在分散式太陽能光電EPC領域已完成廣東庫卡機器人太陽能光電站一期、淮安威靈電機分散式太陽能發電等七個項目竣工驗收，累計裝機規模逾33MW。

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