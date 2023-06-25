阿根廷美元荒 人民幣結算增

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

面對在阿根廷境內越來越難以找到美元的情況，美國電器巨頭惠而浦正準備使用人民幣，來支付當地工廠進口零組件的費用。同時，人民幣交易在阿根廷外匯市場的市占，也在近期快速衝高至創紀錄的28％，而上個月最高僅為5%。

財聯社報導，惠而浦2022年在阿根廷首都布宜諾艾利斯郊外，設立了一座家電工廠，生產洗碗機等其他電器。美元荒的情況使得進口產品變得艱難，近幾個月來，這家工廠的生產也因為零組件短缺陷入停滯。所以正考慮換用人民幣來支付部分進口訂單，以確保關鍵零組件的供應。

惠而浦拉美區總裁普恩特表示，改變進口貨幣並不是一件容易的事情，公司目前正努力研究，如何利用新的流動性途徑確保原材料的進口。

惠而浦並不是個例。根據阿根廷海關的數據，目前已經有500多家阿根廷企業申請使用人民幣支付進口款項，涵蓋電子、汽車零組件、紡織、原油產業和礦企等。彭博形容：「在阿根廷，人人都有人民幣。」

阿根廷企業用人民幣進口商品，背後的機制是阿根廷與大陸央行之間的雙邊本幣互換協議。

阿根廷 人民幣 美國

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