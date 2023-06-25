陸端午輸運量年增89%

大陸交通運輸部數據顯示，今年端午節假期（22日至24日）期間，鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4,047萬人次，比2019年同期下降22.8％，比2022年同期增長89.1％。

大陸疫後經濟復甦不如預期，官方曾坦言與內生動力不足有關，近幾日雖逢端午假期，民眾出行需求、旅遊市場處「溫熱」狀態。

今年三天端午假期期間，大陸鐵路預計發送旅客4,326萬人次，比2019年同期增長12.8％，比2022年同期增長150.2％；公路預計發送旅客8,934萬人次，比2019年同期下降33.3％，比2022年同期增長64.4％；民航預計發送旅客534萬人次，比2019年同期增長3.0％，比 2022年同期增長287％。

攜程發布2023端午假期旅行總結，從數據來看，部分旅遊業態的恢復已超過疫情前水準，其中大陸國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍。攜程指出，「鬆弛感」旅行火熱、長線遊熱度提前、避暑旅遊達到新高度等，成為今年端午假期旅遊市場的主要亮點。

此前中國旅遊研究院曾預估，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到1億人次，並有人民幣370億元的旅遊消費。

跟去年端午相比，出遊人數增加30％，旅遊消費增加43%。而因假期只有三天時間，假期出遊以周邊遊、近程遊為主。