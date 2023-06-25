智慧座艙 大陸車企新戰場

由於智慧座艙配置性價比較高，已經成為大陸車企的核心競爭點之一。先前上海車展期間，商湯、華為、百度等擁有大模型的廠商，都已相繼推出智慧座艙產品。

財聯社報導，百度Apollo汽車智慧化業務，上月展示以文心大模型為基礎的新一代AI智艙探索成果。小度（百度旗下人工智能助手）車載語音SDK已在比亞迪、吉利、極氪、福特、林肯等31個汽車品牌的134個車型上實現量產，累計搭載超700萬輛。

華泰證券分析師黃樂平指出，隨著座艙硬體規模化裝車，蔚小理、嵐圖、極狐等新勢力開始注重座艙多模態交互，透過集成語音／手勢／觸控打造智慧化差異體驗。

上海車展期間，商湯、華為等擁有大模型的廠商相繼推出智慧座艙產品，黃樂平認為，AI大模型的落地，將加速賦能座艙語音助手向「AI智慧管家」升級，將推動座艙人機主動式交互時代的到來。

據高工智慧汽車研究院，2022年中搭載智慧數位座艙（大屏+語音+車聯網+OTA）前裝標配交付795.05萬輛，搭載率為39.89%，仍有較高滲透空間。

市場規模方面，根據市場研究機構IHS Markit預測，全球智慧座艙市場規模將從2021年的420億美元增長到2030年的681億美元，2022到2030年複合年均增長率（CAGR）為5.52%。

IHS預測大陸境內智慧座艙市場增速領先全球，境內規模從2021年99億美元預計提升至2030年247億美元，2022到2030年CAGR為10.69%，全球占比將從2021年約24%升到2030年的36%。