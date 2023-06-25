小米汽車拚上路 再添變數

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
小米汽車預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。（網路照片）
小米汽車預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。（網路照片）

小米汽車預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。此前，業內盛傳小米汽車將承接北京寶沃汽車的生產資質（生產資格），但北京寶沃近期卻自行申請登出汽車生產資質，讓小米能否順利取得造車資格受到懷疑。

據第一財經報導，大陸工信部近日發布《道路機動車輛生產企業及產品（第371批）第四部分》，其中「撤銷企業及產品」顯示，北京寶沃自行申請登出汽車生產資質，多款產品自公告發布之日起停止生產，2023年12月31日起停止銷售。

分析人士指出，除了降價促銷，大陸新能源汽車企業今年還存在一條隱形戰線，也就是爭取「生產資質」，尤其對於產品即將上市銷售的車企比如集度汽車、小米汽車，均尚未獲得生產資質。對此，小米汽車僅回應稱，「會在適當的時候發布」。

過去大陸造車新勢力品牌實現產品落地只有三種方式，一是代工生產，早期的蔚來和小鵬分別由江淮和海馬負責代工生產；二是收購資質，理想透過收購力帆乘用車來獲得生產資質、零跑收購新福達獲得生產製造，而小鵬後期也透過收購富迪獲得了自主生產的權利；三則是獨立申請資質，哪吒汽車便是其中代表。

一家車企對外發展部門的負責人告訴第一財經，收購和審批是獲得汽車生產資質的兩條路徑，由於大陸國內多省汽車產能無序擴張並且產生很多的爛尾專案，主管部門嚴控產能，方向上不新增生產資質。從結果來看，2018年之後，沒有新的新能源汽車生產資質獲批通過。

那麼小米是不是能夠效仿蔚來汽車，採取代工模式生產和銷售汽車？上述人士表示也行不通，因為根據相關的產業政策，代工企業和委託方都應該具備生產資質。

上述人士指出，當前來看比較可行的辦法是「借雞生蛋」，類似於華為和問界的關係，以產品定義、研發的合作方和銷售方的身分出現。還有一種方式代價則較大，比如跟某家車企成立一家由對方控股的合資公司，以對方既有的生產資質來進行生產和銷售。

不僅是小米，石頭科技創始人昌敬創辦的造車公司、號稱華為天才少年的李一男創辦的智慧汽車品牌「自遊家」，都曾因為沒有生產資質戛然而止。

分析人士指出，2023年在電池、自動駕駛等技術進步加速推進新能源汽車普及的同時，更多公司在等待生產資質，儼然一條隱形戰線。

北京 品牌

延伸閱讀

氣溫連破紀錄 北京出現史上首次40度「三連擊」

日調查公司拆解小米12T Pro 「內部簡直像美國產品」

陸延長新能源汽車購置稅減免至2027年底 減稅規模高達2.24兆

日本拆機機搆：小米12T Pro 三成零部件美國產 總成本406美元

相關新聞

小米汽車拚上路 再添變數

小米汽車預計首款車型將在2024年量產下線，不過其造車資格存在變數。此前，業內盛傳小米汽車將承接北京寶沃汽車的生產資質（...

美的集團砸63億 攻太陽能

大陸家電巨頭美的集團，借助控股子公司合康新能，以人民幣14.73億元（新台幣63億元）大舉進軍太陽能光電、儲能等多項新能...

陸6月PMI挑戰重返擴張

大陸國家統計局30日發布6月採購經理指數（PMI）。此前官方公布的數據顯示，5月製造業PMI為48.8，較前月進一步下降...

智慧座艙 大陸車企新戰場

由於智慧座艙配置性價比較高，已經成為大陸車企的核心競爭點之一。先前上海車展期間，商湯、華為、百度等擁有大模型的廠商，都已...

阿根廷美元荒 人民幣結算增

面對在阿根廷境內越來越難以找到美元的情況，美國電器巨頭惠而浦正準備使用人民幣，來支付當地工廠進口零組件的費用。同時，人民...

陸端午輸運量年增89%

大陸交通運輸部數據顯示，今年端午節假期（22日至24日）期間，鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4,047萬人次，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦