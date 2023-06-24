平潭規劃建設兩岸航線補給基地 為經海峽船舶加注保稅油

大陸《中國新聞網》報導，2023年1月，大陸國務院批准《平潭綜合實驗區總體發展規劃(2023-2035年)》，明確全島為海關監管區域，實施「一線放開、二線管住」的監管模式。在此模式下，平潭正在規劃建設兩岸航線補給基地，為每天經過台灣海峽的數百艘船舶提供加注保稅油業務。平潭綜合實驗區自貿試驗與深化改革辦公室主任賈尉斌認為，實施「一線放開、二線管住」海關監管模式，對把平潭建設成為兩岸之間重要物流樞紐，具有重要作用。

報導稱，平潭將進一步探索放寬市場准入，簡化投資審批環節，推動與台灣地區市場、人員、要素更加有效連接的通路及管道，加快建設兩岸共同市場。將平潭打造成為台灣商品保稅加工、轉口貿易的重要樞紐節點。

報導並稱，目前新一輪免(保)稅和退稅貨物負面清單及相關監管措施的優化工作正在平潭緊鑼密鼓進行中。平潭將基於「一線放開、二線管住」政策措施發展特色貿易。以發展對台小額貿易市場為例，平潭擬「大幅增加對台貿易免稅商品品類」，同時創新監管方式，讓廣大遊客能夠原汁原味消費和體驗台灣原產商品；疊加跨境電商線下體驗消費模式，逐步引進國際奢侈品、酒類、美妝等高品質消費商品，滿足遊客更多元化的需求。

中新網報導說，2014年7月，平潭綜合實驗區封關運作，按照「一線放寬、二線管住、人貨分離、分類管理」的管理模式，實行全島開放，免稅、保稅、退稅和選擇性徵稅等特殊政策一一落實。平潭外貿日趨活躍，去年2022年進出口貨物價值達204.65億元人民幣。

今年1月，大陸國務院批准了前述《總體發展規劃》，轉而實施「一線放開、二線管住」的監管模式，報導說，從「一線放寬」到「一線放開」，賈尉斌認為，這為平潭今後產業發展提供了更大空間，對旅遊文體、展示交易、研發服務、檢測維修、物流服務等形成重大利多，有助於打造免稅保稅相關的生產性服務業態，以及由此衍生出免稅消費和保稅展示交易業態相互疊加等。

報導說，平潭正在規劃建設兩岸航線補給基地，為每天經過台灣海峽的數百艘船泊提供加注保稅油業務。賈尉斌認為，實施「一線放開、二線管住」海關監管模式對把平潭建設成為兩岸之間重要物流樞紐、充實兩岸間運力、提升航線競爭力具有重要作用。

中新社報導指出，6月15日一艘載運快件的高速客滾船「海峽號」從平潭澳前客運滾裝碼頭啟程駛往台灣台中。平潭澳前客運滾裝碼頭對台貨運直航航線隨之復航，計劃每周開通一至兩個航次。作為大陸唯一一個對台綜合實驗區，平潭近年來不斷推進與台灣的經濟全面對接、文化深度交流、社會融合發展，加快建設兩岸共同家園，成為閩台合作的窗口。

賈尉斌透露，平潭將進一步探索放寬市場准入，簡化投資審批環節，推動與台灣地區市場、人員、要素更加有效連接的通路及管道，在貿易自由便利、發展加工貿易、人員往來便利等方面重點突破，加快建設兩岸共同市場。同時，平潭將繼續做大做強跨境電商業態，繼續圍繞兩岸農漁產品貿易推出更多便利支持舉措；加強與台灣地區企業在加工貿易領域的合作，將平潭打造成為台灣商品保稅加工、轉口貿易的重要樞紐節點。

報導說，在人員往來方面，平潭將進一步降低台胞在平潭的生活就業成本，逐步降低平潭與台灣之間的手機長途和跨境漫遊費，同時為台胞在大陸生活提供更加便利的金融服務。

中新社採訪一位已在平潭發展的台灣青年楊哲安，他說，「我想在平潭看到越來越多台胞在這里安居樂業，發揮自己的長處，把自己的專業、熱情和青春奉獻在這一片熱土上。」「平潭未來可期」。