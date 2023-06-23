海南免稅購物 發放新一輪消費券

隨著今年旅遊市場快速升溫，海南離島免稅市場得到修復，「海南省促進消費若干措施」21日舉行新聞發佈會宣布，為繼續保持免稅消費增長勢頭，海南將分多批次發放3000萬元（人民幣，下同）的離島免稅消費券。

中新社報導，離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌，2022年免稅店銷售不及預期。海南省統計局貿易與外經旅遊處處長林靜雲表示，數據顯示海南免稅市場得到有效修復：今年前5個月，與免稅相關的鐘表、箱包等海南省限額以上單位金銀珠寶類、日用品類、化妝品類零售額同比（下同）分別增長60.9%、38.7%、6.5%。

海南省商務廳副廳長岳陽說，今年1月至5月，海南全省12家離島免稅店總銷售額289.32億元，同比增長39.9%。

市場持續復甦，海南島內免稅店加大促銷力度。剛剛過去的618購物節和端午假期，免稅店優惠活動不斷。中國免稅品(集團)有限責任公司旗下的海口國際免稅城在端午節期間部分產品低至3折，另有滿減、多倍積分等活動。海口國際免稅城相關負責人表示，6月以來該店推出涵蓋全品類的免稅商品促銷，同時進行消費體驗升級。

岳陽表示，海南新一輪離島免稅消費券將於端午節（22日）發放首批1000萬元，每位旅客最高可以滿減850元。後期還將在暑期、十一黃金周等節點持續發放。

他還介紹，為拉動免稅消費，海南將舉辦第二屆海南國際離島免稅購物節，聯動各免稅店舉辦暑期親子免稅樂購等30場以上的主題促銷活動。同時，組織免稅店赴京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈進行推廣。