陸企加計扣除研發費 政策再提前

中國國家稅務總局、財政部21日發佈的公告明確，自2023年起，符合條件的企業可以在每年7月申報期申報享受上半年研發費用加計扣除政策優惠。

中新社報導，研發費用加計扣除政策是激勵企業加大研發投入的專項優惠政策，屬於企業所得稅稅基式優惠方式的一種。計算企業所得稅應納稅所得額時，對企業發生的研發支出，除可以按實際支出的金額扣除外，還可以在企業所得稅稅前多扣除一定比例，從而實現對企業研發的激勵促進。企業研發投入越多，所減免的稅款也就越多。

近年來，中國不斷在研發費用加計扣除政策上做文章。政策力度不斷加大，扣除比例的提昇和受益主體範圍日益擴大。與此同時，企業享受政策的時間點也不斷提前。2021年，國家稅務總局發佈公告，允許企業在10月份預繳申報時就前三季度研發費用享受加計扣除；2022年，這一舉措被制度化、長期化。如今，在之前的基礎上，新增7月預繳申報時也可享受這一政策。

不斷優化的稅收政策，回應了企業訴求。國家稅務總局相關負責人表示，此前在北京市大興區進行調查研究時發現，企業希望增加研發費用加計扣除政策申報享受時點。後經一番努力，企業的這一訴求最終變成政策。

政策公佈後，四川一家醫藥健康產業領域的高新技術企業財務負責人鍾紹全表示，自己所在企業今年上半年大概有2700多萬元人民幣的研發投入，如今提前3個月享受研發費用加計扣除稅收優惠，這意味著企業手裡將攥著更多流動資金，可為臨床藥物研發提供直接助力。

西南財經大學教授劉蓉分析，上述措施對企業帶來的利好顯而易見。特別是對於科技型中小企業和資金鏈較為緊張的企業，新增7月申報期將讓他們能夠提早兌現政策紅利，進而擁有更充足的現金流、緩解資金壓力。