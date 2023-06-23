端午小長假 鐵路發送7100萬人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸鐵路端午小長假運輸啟動，預計五天發送旅客7100萬人次。圖為江西南昌站的候車情況。（中新社）
大陸鐵路端午小長假運輸啟動，預計五天發送旅客7100萬人次。圖為江西南昌站的候車情況。（中新社）

中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）表示，為期5天的鐵路端午小長假運輸21日啟動，自6月21日至6月25日，大陸全國鐵路預計發送旅客7100萬人次，日均發送旅客1420萬人次，6月22日為客流最高峰日，預計發送旅客約1600萬人次。 　　

中新社報導，國鐵集團運輸部負責人表示，今年端午小長假運輸，鐵路部門聚焦民眾出行和重點物資運輸需求，統籌客貨運力資源，精準制定列車開行方案。 　　一是增開夜間高鐵和動臥列車。6月21日至22日，在上海至鄭州、上海至南昌、杭州至鄭州、杭州至福州等熱門區間安排開行夜間高鐵列車108列，每日在上海虹橋至佛山西、廣州南、珠海，北京西至深圳北、珠海、湛江等熱門區間增開高鐵動臥列車18列，每日在北京西至昆明南、昆明南至貴陽北、貴陽北至北京西間增開高鐵動臥列車各1列。 　　

二是靈活增開短途旅客列車。組織各鐵路局集團公司動態掌握節日探親、出遊、龍舟賽事等短途出行需求，適時靈活增開管內臨時旅客列車，動態滿足短途旅客出行需求。同時為應對突發客流，在主要鐵路樞紐安排一定數量的備用動車組列車、普速旅客列車和乘務人員，隨時準備上線運行。 　　

三是全力保障電煤需求。針對近日華北、黃淮等地區高溫天氣帶來的電煤需求上升，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、蘭新、包西鐵路等主要貨運通道和繁忙幹線，持續加強電煤保供組織，進一步提升電煤運輸能力，確保全國鐵路直供電廠存煤量穩定，為各地迎峰度夏提供充足運力保障。

高鐵

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