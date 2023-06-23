廊坊經洽會 傳產與電商覓商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

6月16日至21日，2023年中國·廊坊國際經濟貿易洽談會在河北省廊坊市召開，越來越多傳統產業尋求出海商機，一些海內外電商平台也看好中國市場，紛紛落子布局。 　　

中新社報導，深耕毛絨玩具產業多年的張龍飛表示，近年來，毛絨玩具經銷商不再通過大型貿易公司將產品銷往海外，而是直接通過跨境電商平台對接海外客戶，成本降低很多，利潤也更高。同時，便捷的跨境物流讓產品在半個月內送到海外客戶手中。 　　

在河北省邢台市一展區裡，寵物零食、玩具、粗糧等多種寵物產品陳列其中。邢台嘉貝寵物食品有限公司負責人冀亞鵬表示，這些產品很受海外市場的買家歡迎，比較有競爭力。此次參加廊坊經洽會，希望增加一些產品的曝光率，也希望尋找跨境電商銷售渠道。 　　

展會之外，更多河北的傳統產業出海取得成效。近日，廊坊霸州市組織90家家具企業組團出海，達成外貿出口意向訂單超3000萬美元。

本屆廊坊經洽會設立境外企業集中展區，亞馬遜、eBay等32個國家和地區的49家跨境電商頭部企業集中亮相。

eBay大中華區商務拓展經理劉晗說，為幫助中國賣家在eBay上順利開拓全球貿易，eBay成立了專業的跨境交易服務團隊，提供跨境交易認證、外貿專場培訓及在線培訓、業務諮詢等一系列服務；並積極與第三方供應商合作，推動跨境電商物流、融資、保險等解決方案的出台與應用，解決跨境電商賣家的後顧之憂。他說，「我們很看好廊坊的家具、汽配等產業，非常希望賣家能够通過電商平台將產品銷往海外。」

中國商務部數據顯示，截至2022年年底，大陸國務院已先後分七批設立165個跨境電商綜合試驗區，覆蓋31個省（區、市）。如今，中國跨境電商主體已超過10萬家，建設獨立站超20萬個。

2022年，中國跨境電商進出口規模首次突破2萬億元人民幣。隨著京津冀協同發展深入推進，河北省跨境電商也不斷邁上新台階。2022年，河北省跨境電商進出口總額達到350.94億元人民幣，同比增長16倍。今年1-3月，河北省跨境電商進出口額165億元人民幣，同比增長8倍。

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