饒商大會 簽約總額破300億

第三屆全球饒商大會21日在江西省上饒市舉行，來自全球各地的近800名饒商、饒才齊聚家鄉，共叙鄉情友情、共謀未來發展。大會現場舉行簽約儀式，項目投資總額303.8億元人民幣。

中新社報導，出席大會的江西省副省長史可表示，江西自古以來就有開放的胸襟和重商的傳統，有著悠久的商業文明史。歷史上的贛商被稱為「江右商幫」，明清時期與晉商、徽商鼎足，在長期的商業活動中，廣大贛商形成了「厚德實幹、義利天下」的贛商精神，創造了輝煌的業績。

位於江西省東北部的上饒市，東鄰浙江、南挺福建、北接安徽，自古就有「上乘富饒、生態之都」、「八方通衢」和「豫章第一門戶」之稱，是江西對外開放四大門戶城市之一。

史可說，作為贛商的重要組成部分，新一代饒商中湧現出用友軟件董事長王文京、滴滴出行創始人程維等一批傑出的贛商企業家。

江西省商務廳副廳長饒芝新說，近年來，包括饒商在內的廣大贛商贛企的實力和社會影響力不斷增強，在海內外進一步唱響了全球贛商品牌。希望廣大饒商向海內外朋友廣泛推介江西，帶頭返鄉投資並助力家鄉招商引資，爭取把更多項目落在江西，把更多資源投向家鄉。

當天大會上，現場共簽約38個項目，協議投資簽約總額達303.8億元人民幣，涉及電子信息、數字經濟、機械製造、智能製造、新材料、文化旅遊、物流電商等諸多項目。