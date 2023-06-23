北上深廣 房地產投資排名前四
中指研究院21日發布的城市房地產開發投資吸引力研究報告顯示，2023年北京、上海、深圳和廣州四個一線城市房地產開發投資吸引力排名仍位列前四。
中新社報導，中指研究院已連續21年開展房地產開發投資吸引力研究。伴隨著中國房地產行業進入新的發展階段，不同城市房地產市場分化行情更趨明顯。
這份報告研究了中國297個地級以上城市，以市場容量與增值潛能兩大維度評價城市房地產開發投資吸引力。市場容量主要由城市經濟實力、產業創新、財富水平、資源環境、交通通達等指標衡量，增值潛能主要考察當地房地產市場的供求關係、需求滿足度、價格支撐和市場熱度。
研究顯示，2023年，北上深廣四個一線城市房地產投資吸引力優勢依然明顯。杭州憑藉產業創新釋放發展新動能，人才引進成效顯著，房地產開發投資吸引力連續6年保持全國第五位。成都、南京、蘇州、武漢、西安經濟及人口規模大，產業優勢明顯，市場需求旺盛，排名位列第六至十位。
其中，武漢近兩年房地產市場調整壓力較大，城市吸引力排名下降兩位至第九位。南京、蘇州房地產市場韌性凸顯，地方政府債務壓力相對較小，城市吸引力排名均提昇一位；西安人口連續多年快速流入，經濟保持較快增長，吸引力躋身前十。
此外，長沙、重慶、合肥、寧波、青島、濟南、天津、鄭州、佛山和東莞居前二十。其中，佛山、東莞受疫情影響較為嚴重，人口流出規模較大，房地產市場恢復節奏較慢，排名分別跌至第十九位和二十位，青島、濟南房地產市場活躍度相對較好，疊加人口、產業支撐，保持一定活躍度，排名較上年分別提升兩位、四位。
鄭州近兩年受疫情、洪災等影響大，經濟、居民收入恢復需要更長時間，投資吸引力排名下滑至第十八位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言