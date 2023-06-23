北上深廣 房地產投資排名前四

中指研究院21日發布的城市房地產開發投資吸引力研究報告顯示，2023年北京、上海、深圳和廣州四個一線城市房地產開發投資吸引力排名仍位列前四。

中新社報導，中指研究院已連續21年開展房地產開發投資吸引力研究。伴隨著中國房地產行業進入新的發展階段，不同城市房地產市場分化行情更趨明顯。

這份報告研究了中國297個地級以上城市，以市場容量與增值潛能兩大維度評價城市房地產開發投資吸引力。市場容量主要由城市經濟實力、產業創新、財富水平、資源環境、交通通達等指標衡量，增值潛能主要考察當地房地產市場的供求關係、需求滿足度、價格支撐和市場熱度。

研究顯示，2023年，北上深廣四個一線城市房地產投資吸引力優勢依然明顯。杭州憑藉產業創新釋放發展新動能，人才引進成效顯著，房地產開發投資吸引力連續6年保持全國第五位。成都、南京、蘇州、武漢、西安經濟及人口規模大，產業優勢明顯，市場需求旺盛，排名位列第六至十位。

其中，武漢近兩年房地產市場調整壓力較大，城市吸引力排名下降兩位至第九位。南京、蘇州房地產市場韌性凸顯，地方政府債務壓力相對較小，城市吸引力排名均提昇一位；西安人口連續多年快速流入，經濟保持較快增長，吸引力躋身前十。

此外，長沙、重慶、合肥、寧波、青島、濟南、天津、鄭州、佛山和東莞居前二十。其中，佛山、東莞受疫情影響較為嚴重，人口流出規模較大，房地產市場恢復節奏較慢，排名分別跌至第十九位和二十位，青島、濟南房地產市場活躍度相對較好，疊加人口、產業支撐，保持一定活躍度，排名較上年分別提升兩位、四位。

鄭州近兩年受疫情、洪災等影響大，經濟、居民收入恢復需要更長時間，投資吸引力排名下滑至第十八位。