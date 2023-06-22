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烏軍反攻早期階段「沒有達到預期」 難突破俄軍充分強化防線

超10億美元長期供貨 緯湃科技與羅姆簽署碳化矽供應協議

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緯湃科技宣佈與羅姆達成價值超10億美元（到2030年）的長期碳化矽供應合作夥伴關係。圖／集微網
緯湃科技宣佈與羅姆達成價值超10億美元（到2030年）的長期碳化矽供應合作夥伴關係。圖／集微網

集微網消息，緯湃科技宣佈與羅姆達成價值超10億美元（到2030年）的長期碳化矽供應合作夥伴關係，從而獲得了對高效率碳化矽功率半導體具有戰略意義的重要產能。

據悉，此次在雷根斯堡簽署的長期供應協議是基於2020年雙方簽署的合作開發協議。雙方將在其電動汽車動力總成中採用緯湃科技集成了羅姆碳化矽芯片的先進逆變器。緯湃科技最早將於2024年投入首批量產，時間上早於最初設定的目標。

功率電子高效率表現的核心來自碳化矽器件，例如應用於電動汽車逆變器所需的功率電子。碳化矽芯片是一項關鍵技術，特別是對於高壓場景，以及對續航裡程和整體效率要求很高的車輛。

緯湃科技首席執行官Andreas Wolf在雷根斯堡的簽約儀式上表示：「與羅姆的供應合作協議是保障緯湃科技未來碳化矽產能的重要基石。到目前為止，我們的合作開發進展順利，現在我們不僅要繼續合作，還將進一步深化合作」。

對此，羅姆董事會成員、執行總裁兼首席財務官Kazuhide Ino博士也表示：「在高增長的汽車市場，碳化矽是提升效率的掘金石。羅姆目前預計的市場份額已超30%，我們擁有十分穩固的市場地位。隨著與緯湃科技的戰略合作夥伴關係的進一步加深，這也將加速提升我們的市場滲透率」。

電動汽車 半導體

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