華友鈷業擬投資12.78億歐元 在匈牙利建高鎳三元正極項目

集微網消息，6月21日，浙江華友鈷業股份有限公司（簡稱「華友鈷業」）發佈公告稱，公司擬通過控股子公司Bamo Technology Hungary Kft在匈牙利投資建設高鎳型動力電池用三元正極項目。

公告顯示，該項目位於匈牙利科馬羅姆-埃斯格特姆縣（Komárom-Esztergom megye）Acs地塊，計劃總投資為12.78億歐元（約新台幣434億元），其中一期投資建設規模為2.5萬噸/年，一期計劃總投資為2.52億歐元，預計建設周期為2年。

就在這幾天，華友鈷業在電池材料方面釋放了諸多信息：先是宣佈子公司廣西華友鋰業年產5萬噸電池級鋰鹽項目成功投料試生產，標誌著公司首條鋰鹽產線正式進入生產階段，爾後又稱公司印尼華飛公司年產12萬噸鎳金屬量與年產1.5萬噸鈷金屬量的氫氧化鎳鈷溼法項目部分產線基本建成，已具備投料試車條件，且該項目於近日投料試產，成功產出合格產品。