快訊

烏軍反攻早期階段「沒有達到預期」 難突破俄軍充分強化防線

華友鈷業擬投資12.78億歐元 在匈牙利建高鎳三元正極項目

集微網／ 集微網

集微網消息，6月21日，浙江華友鈷業股份有限公司（簡稱「華友鈷業」）發佈公告稱，公司擬通過控股子公司Bamo Technology Hungary Kft在匈牙利投資建設高鎳型動力電池用三元正極項目。

公告顯示，該項目位於匈牙利科馬羅姆-埃斯格特姆縣（Komárom-Esztergom megye）Acs地塊，計劃總投資為12.78億歐元（約新台幣434億元），其中一期投資建設規模為2.5萬噸/年，一期計劃總投資為2.52億歐元，預計建設周期為2年。

就在這幾天，華友鈷業在電池材料方面釋放了諸多信息：先是宣佈子公司廣西華友鋰業年產5萬噸電池級鋰鹽項目成功投料試生產，標誌著公司首條鋰鹽產線正式進入生產階段，爾後又稱公司印尼華飛公司年產12萬噸鎳金屬量與年產1.5萬噸鈷金屬量的氫氧化鎳鈷溼法項目部分產線基本建成，已具備投料試車條件，且該項目於近日投料試產，成功產出合格產品。

匈牙利

延伸閱讀

紙風車匈牙利巡演終站 烏克蘭女童謝幕奔舞台討抱

睽違8年海外演出獻匈牙利 紙風車克服文化差異

搭泰坦號前先簽生死狀！辛普森製作人曝經驗：斷訊2小時、電池故障

傳出電池有重大缺陷 寧德傳暫停供貨特斯拉

相關新聞

兩岸若發生衝突 美智庫：G7制裁大陸至少損耗3兆美元

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）近日發布一份研究報告指出，在台海兩岸可能發生衝突的情況下，七國集...

A股再現天價離婚！卓勝微董事唐壯給妻34億元股權

近日A股再現天價分手費，這次是晶片龍頭之一、IC設計公司卓勝微實際控制人之一TANG ZHUANG（唐壯），與妻子YI ...

挑戰性、不確定性增加 調查曝12％在陸歐企已將部分供應鏈移出陸

中國歐盟商會21日發布2023年歐洲企業在華商業信心調查（BCS），由於中國市場的挑戰性和不確定性日益增加，歐盟企業開始...

陸大外宣新手法！靠紀錄片打遍天下 打造「正面」國際形象

中國大陸大外宣又有新手法？陸媒第一財經研究院公布「影像中國 中國紀錄片海外傳播報告」。該報告指出，從2010年開始大陸紀...

赴福建漳平 國台辦宋濤促深化兩岸農業交流合作

在開放台灣釋迦輸入大陸的同時，大陸國台辦主任宋濤日前到福建省漳平市調研，與當地「台企台農代表」交流。他表示，福建台農台企...

乘中東新能源東風！陸車企蔚來、比亞迪在中東找機會

阿拉伯聯合大公國近年致力投資新能源，該地成為大陸電動車企搶佔與尋求合作的重點地區。大陸造車新勢力蔚來20日深夜宣布獲得阿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦