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陸大外宣新手法！靠紀錄片打遍天下

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸近年已把「紀錄片」當成大外宣的重要手法。（重慶日報）
大陸近年已把「紀錄片」當成大外宣的重要手法。（重慶日報）

中國大陸大外宣又有新手法？陸媒第一財經研究院公布「影像中國 中國紀錄片海外傳播報告」。該報告指出，從2010年開始大陸紀錄片的海外熱度整體呈現上升趨勢，出口到大陸外的紀錄片主題也更加聚焦。除了傳統電視網路，串流媒體平台也逐漸成為大陸出口紀錄片的主要管道。

據第一財經報導，自上世紀70年代末起，大陸主流媒體就開始與許多國際機構展開合作。大陸的紀錄片也於此之後進入全球舞台。報導指出，過去40多年來，大陸與國際的合作越趨頻繁，紀錄片也直接地成為大陸傳遞其文化與價值的重要媒介。

在報告中顯示，2010年起大陸紀錄片在海外的熱度整體逐步上升。而由搜索熱度來看，大陸紀錄片在海外熱度的高峰期為2015年，於此後在2020疫情時搜索熱度則有回落，直至今年才略有回升。

報告還引述Meltwater數據指出，2010年海外新聞媒體報導涉及大陸紀錄片相關話題的並不多，但到2022年，提及大陸紀錄片的新聞數已經超過1900條，較2010年增長超過20倍。另外，近年來大陸的紀錄片主題明顯更加聚焦。

不僅透過紀錄片強調「中國文化特色」，強調文化傳承、人文歷史價值的傳播。亦或是展現大陸現代化發展現狀，同時還能向國際提供「中國模式」、「中國方案」與「中國智慧」。

報告另針對大陸紀錄片出口管道洞察認為，時至今日，西方主流電視台仍扮演大陸紀錄片游向國際市場的重要角色。像是「舌尖上的中國」不僅在大陸本土受歡迎，也成功在西方主流電視台的黃金時段播出，進而幫助大陸紀錄片向海外的推廣。除此之外，還有，串流平台也漸漸成為大陸紀錄片出口的主要管道之一（如YouTube、Alraddar或是Netflix等平台）。

此外，就大陸紀錄片海外影響力的分析。報告指，紀錄片本身就可以被單看為國家和民族的紀錄本，同時也是傳播「文明」不可或缺的重要媒介。而在國際市場上，紀錄片是具有高競爭力的文化產品，通過貿易的形式可產生一定的經濟效益。隨著大陸受國際越來越關注，大陸紀錄片也在國際市場上獲得不少成績，因此也讓大陸紀錄片成為大陸大外宣的重點手法。

北京善用紀錄片的國際傳播影響力，讓它們漸入佳境，並為大陸打造「正面」國際形象、構建「中國話語體系」，要靠紀錄片打遍天下。

紀錄片 北京 疫情

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