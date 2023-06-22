不脫鉤！陸發改委與賓士、BMW等德企簽署合作意向書

大陸國務院總理李強日前赴德國訪問，並於19日下午與德國工商界代表進行座談，針對「去風險」「降依賴」等議題進行交流，包含西門子、福斯、賓士、BMW等11間德企負責人皆有出席。大陸發改委主任鄭柵潔同日亦會見相關企業高層，並與賓士、BMW、空巴等德企簽合作意向書，以實際作為回應李強所提「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」，欲將防風險的主導權還給企業。

據觀察者網報導，鄭柵潔在柏林會見西門子董事會主席、總裁兼首席CEO博樂仁，巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂，BMW股份公司董事長齊普策，賓士汽車集團董事會主席康林松，福斯汽車集團管理董事、福斯汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德，空中巴士全球執行副總裁、空中巴士中國公司首席CEO徐崗，就進一步深化合作進行了交流。

鄭柵潔指出，中國堅持「對外開放」基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。他表示，利用外資是中國對外開放的重要內容，歐洲企業進入中國市場早、在華投資力度大，融入中國經濟程度深，為推動中國經濟發展發揮了積極作用。

鄭柵潔強調，中方依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。國家發展改革委願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。參會企業則回應稱，對中國經濟發展充滿信心，將持續在華深耕，實現互利共贏發展。

據報導，在大陸總理李強與德國總理蕭茲的見證下，鄭柵潔分別與上述企業簽署「合作意向書」或「諒解備忘錄」。

發改委指，在與BMW、賓士、福斯等德國車企合作方面，將促進中德汽車產業合作，共同推動新能源汽車研發創新和推廣應用，促進汽車產業電動化智能化轉型，推動節能減排和綠色低碳發展；與空巴合作方面，將在可持續航空燃料生產使用等新興領域進一步深化合作，共同推動中國航空運輸市場健康穩定發展。

發改委表示，與西門子簽署諒解備忘錄後，雙方將在備忘錄框架下，共同推動西門子加強對華合作，打造數字化等領域合作新亮點。另，大陸與巴斯夫則將在化工新材料技術研發、高端化工項目建設、低碳產品生產應用等領域進一步深化合作，共同推動中國化工產業綠色低碳高質量發展。