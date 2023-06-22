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離岸人民幣跌破7.2 官媒強調不存在大幅貶值基礎

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
人民幣對美元近日跌至近7個月新低，大陸官方媒體喊話，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。（路透）
人民幣對美元近日跌至近7個月新低，大陸官方媒體喊話，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。（路透）

人民幣匯價近日再度走弱。21日，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.2關口，來到去年11月以來新低。對此，大陸經濟日報指出，面對近期人民幣的匯率變化，要保持理性認識。強調總體看來，人民幣匯率指數基本保持穩定，不存在大幅貶值基礎和空間。

該報導表示，在經歷年初人民幣對美元匯率走強後，匯率開始呈現平穩略有下跌趨勢，這是市場機制發揮作用的結果。預估，下半年人民幣對美元匯率升值有很大機率會發生。

對於導致人民幣匯率近期波動原因，大陸經濟日報指出，主要有以下幾點：一、美元指數走強導致人民幣對美元匯率走弱；二、大陸經濟恢復不如預期等因素也帶來人民幣匯率貶值；三、外匯供求關係對人民幣匯率也會有較大的影響。

首先，針對美元指數走強導致人民幣對美元匯率走低。文中提到，一般而言，國際主要貨幣在美元指數下降時期有所升值，而在美元指數上升時期有所貶值，「這是美元指數構成導致的必然結果」。另，從4月初以來的情況看，歐元、英鎊、日元等對美元匯率都出現貶值，尤其是日元貶值幅度更大。

其次，就大陸境內的情況來看，大陸第1季的經濟增長超出預期，尤其1月底致2月初升值最為明顯，文章認為，人民幣對美元匯率還是保持相對穩定。然而，由於受需求不足等因素影響，4月至5月大陸CPI、PPI的月比下滑，加上製造業採購經理指數低於臨界點，還有非製造業商務活動指數下降等等，在在顯現出大陸經濟內生動力不夠，「不利於人民幣匯率走升」。

再來，外匯供求關係對人民幣的影響。文章引述大陸國家外匯管理局的統計數據稱，今年前兩個月，大陸銀行累計結售匯保持順差，但1月至4月逆差98億美元。由此顯示對美元需求增加，也推動美元對人民幣匯率走強的態勢。

文章特別強調，「人民幣匯率不存在大幅貶值基礎和空間」，「面對人民幣匯率變化，要保持理性認識。」從歷史數據來看，人民幣對美元匯率短期波動是常態，說明大陸堅持市場在匯率形成中起決定作用，讓匯率調節宏觀經濟和國際收支穩定器作用更好發揮。

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