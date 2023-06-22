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江西跨境電商大會開跑 簽約金逾10億人民幣
2023江西跨境電子商務發展大會20日在九江市舉行，16個跨境電商項目在會上集中簽約，簽約金額10.35億元人民幣。
中新社報導，此次江西集中簽約的跨境電商項目，涉及跨境電商生態產業園、跨境數位貿易、跨境直播、跨境電商孵化等領域。
本次活動以「新時代、新機遇、新合作」為主題，吸引400餘位中外政商人士、專家學者參會，共同探討跨境電商行業發展的新趨勢、新模式、新思路和新途徑。
大陸商務部前副部長、中國商業聯合會前會長張志剛在主旨演講中說，當前，大陸跨境電商貿易規模全球領先，正由高速增長階段轉向高質量發展階段。要充分發揮海量數據和豐富應用場景的優勢，促進數位技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業、新業態、新模式。
服務於大陸跨境電商賣家的金融平台品牌PingPong合夥人羅永龍認為，中小外貿企業和跨境電商在發展中面臨一些痛點問題，比如數位化程度低、運營建設成本高、服務可得性低、海外市場洞察弱等。他建議從重視主體培育、加強品牌建設、培育引進人才、建設服務生態、營造行業氛圍五個方面支持跨境電商做大做強，推動外貿發展。
本次會議由江西省商務廳、九江市人民政府共同主辦，活動期間還舉行了主旨論壇、專題論壇、圓桌論壇、2023江西跨境電子商務人才培養國際研討會等系列活動。
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