陸購新能源車免稅 政策延長4年

在政策性降息後，為穩定經濟發展，大陸廿一日宣布，將新能源汽車車輛購置稅減免政策延至二○二七年。預計二○二四年至二○二七年，四年減免稅額將高達人民幣五二○○億元（約合新台幣二點二四兆元）。

中國經濟正面臨內外需求疲弱的挑戰，但汽車尤其是新能源汽車卻呈現產銷兩旺。據中國汽車工業協會最新公布的數據，今年前五個月，大陸新能源汽車產銷分別完成三百零五萬輛和兩百九十四萬輛，和去年同期相比分別成長百分之四十五點一和四十六點八。

大陸現行新能源車購置稅減免政策將於今年底到期，為了穩定市場預期並進一步鼓勵消費，大陸財政部、稅務總局、工信部廿一日連袂發布「關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告」。

根據這份最新公告，對購置日期在二○二四年一月一日至二○二五年十二月卅一日間的新能源汽車，免徵車輛購置稅，每輛新能源乘用車免稅額不超人民幣三萬元（約合新台幣十二點九萬元）；對二○二六年一月一日至二○二七年十二月卅一日間的減半徵收，每輛減稅額不超人民幣一點五萬元。

為推動新能源汽車產業發展，大陸自二○一四年起，就一直對新能源汽車實施免徵車輛購置稅，並於二○一七年、二○二○年、二○二二年先後三次將稅收優惠政策延續至二○二三年底。

據中國汽車工業協會統計，今年五月大陸新能源汽車市占率已超過三成。

大陸財政部副部長許宏才表示，為進一步鞏固和擴大新能源汽車產業發展優勢，六月二日國務院常務會議要求延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，決定延長至二○二七年底，「減免力度分年度逐步退坡」，並設定減免稅限額。

許宏才說，這項政策安排主要出於四方面考慮，穩字當頭、效率優先、體現公平和協同發力，包括避免政策「斷檔」和急轉彎，重點支持鼓勵大眾消費，同時避免高檔豪華車占用過多稅收優惠資源。

大陸本土新能源汽車品牌廠理想汽車ＣＥＯ李想稱，這項政策「非常好」，直接給出了四年的穩定政策。中國汽車工業協會預估，今年大陸新能源汽車仍將保持快速成長，全年銷量可望超過九百萬輛。