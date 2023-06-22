中德加強合作 簽署3年行動計畫

根據大陸國家國際發展合作署消息，該署署長羅照輝19日會見德國經濟合作與發展部長舒爾策，為兩國總理共同主持的第七輪中德政府磋商作準備。會見之後，雙方簽署了兩部門關於加強國際發展合作的三年行動計畫。

中新社報導，中德兩部門於2021年簽署合作備忘錄以來，積極開展國際發展領域合作，開創了雙方合作新模式，充實了雙邊關係新內涵。當前，國際環境複雜演變，發展議程偏移，聯合國2030年可持續發展目標落實受挫。雙方同意，凝聚全球發展共識，推進國際發展合作，定期舉辦中德可持續發展論壇，積極開展在減貧、應對氣候變化、農業等領域三方合作。

雙方決定通過三年行動計畫，在聯合國2030年可持續發展議程框架下，在重點領域採取共同行動，推動雙方合作取得實實在在的成果。

大陸國家國際發展合作署發言人、國際合作司司長徐偉20日介紹，三年行動計畫重點包括六方面：一是雙方願建立年度正司局級交流對話機制，就國際發展合作的政策方針、經驗和知識進行交流。

二是雙方願每兩年聯合主辦一次中德可持續發展論壇。今年中德可持續發展論壇計畫于秋季舉行。

三是雙方願努力落實與尼日的農業（水稻）三方合作項目，並在項目框架下積極促成聯合考察；進一步探討在技術與職業教育、培訓領域開展三方合作的可能性。

四是雙方願積極探索設計和開展人力資源開發方面的聯合培訓課程，內容包括可再生能源、綠色經濟、促進性別平等、職業教育等各項方面。

五是雙方願就合作項目有選擇地開展聯合實地考察與評估。

六是雙方願就共同感興趣的發展合作話題，依託自身專業知識和相關資源，給予相關學術合作適當支持。