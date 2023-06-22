陸房市持續低迷 土地收入少2成

大陸多地於近期公布今年前5月財政收支帳本。從大陸全國看，由於房地產市場持續低迷，國有土地使用權出讓收入按年下降20%。分析指出，數據顯示房企購地能力和意願未明顯恢復；地方財政緊張仍值得關注。

據澎湃新聞不完全統計，截至目前，已有內蒙古、江西、河北、甘肅、四川、陝西、貴州、湖北、山西、遼寧、上海、浙江、湖南、雲南等14省分公布今年前5月財政收支相關數據。14省分的一般公共預算收入均實現正增長，按自然口徑計算，絕大多數省分實現兩位數增長，增速較高的為雲南（48.4%）、貴州（33.5%）、甘肅（32.4%），均為西部省分。

一般公共預算收入包括工商稅收、關稅、國有企業上繳利潤、債務收入等13種，稅收收入為主要部分。財政部數據顯示，1-5月，大陸全國稅收收入84774億元（人民幣，下同），按年增長17%。

報導指，當前地方財政收入大幅上升，除了經濟恢復因素外，還主要受到基數效應影響，去年同期大規模增值稅留抵退稅拉低了基數。

除了一般公共預算收入外，以賣地收入為主的政府性基金預算收入是地方財政收入的另一重要來源。不過，由於房地產市場低迷，國有土地使用權出讓收入多為兩位數負增長，政府性基金預算收入也多為負增長。

從大陸全國看，1-5月累計，大陸全國政府性基金預算收入18657億元，按年下降15%。地方政府性基金預算本級收入17051億元，按年下降16.7%，其中，國有土地使用權出讓收入14893億元，按年下降20%。

14省分中，內蒙古、江西、河北、甘肅、湖北、浙江、雲南公布了前5月政府性基金預算收入情況，除雲南（18.7%）、內蒙古（8.7%）實現正增長外，其餘省份均為負增長，湖北（-31.7%）、江西（-23.4%）、浙江（-20.2%）為兩位數負增長。江西、甘肅、湖北、浙江、雲南公布了前5月國有土地使用權出讓收入情況，除雲南（19.6%）外，其餘均為負增長，不過，甘肅、湖北、浙江的降幅較1-4月收窄。