陸端午連假迎運輸高峰 滴滴估：搭車需求年比將增50%

隨著端午三天連假，以及暑假即將到來，大陸旅遊市場也逐步升溫。大陸線上叫車平台滴滴21日發布數據預測，端午假期大陸搭車需求將比去年同期大增50%。

今年大陸的端午假期為6月22日到24日，共三天，25日為補班日。第一財經報導，預計22日將是大陸高速公路去程塞車高峰日，9時至12時是高峰時段，期間峰值將出現在10時至11時；24日15時至18時則為返程塞車高峰，峰值預測會出現在16時至17時， 25日高速公路路況將恢復正常水準。

報導引述大陸「哈囉順風車」的數據顯示，端午假期順風車順路出行預約量相比去年增長約120%。從5日開放端午的預約至今，哈囉公司已收到外出運送需求超過80萬單。其中大學生是該公司端午節預約的主要族群，預約需求佔比接近20%，而學生族群也是平台內最早開始規劃並預約的用戶。

哈囉順風車表示，「假期出行需求表現活躍，端午期間每天的需求量總體將較為平均，預計21日和24日會形成出行小高峰。」

另，據美團數據顯示，截至19日，成都端午期間的住宿預訂量排行大陸全國前五，旅遊消費訂單（如住宿、景點門票等）較去年同期增長約200%。由於近期適逢「畢業季」，大陸也迎來畢旅熱潮。近一周，「畢業旅行」相關詞的搜索量同比呈翻倍增長，其中「攻略筆記」數量更增長了1,139%。