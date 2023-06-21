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獨／提案才剛被擋 高中學費補助遭酸：選舉才有的德政

在陸歐企將陸視為三大投資目的地占比 創下歷史新低

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國歐盟商會（European Chamber）今（21）日發布 2023 年歐洲企業在華商業信心調查（BCS）顯示，中國大陸和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰。圖／新華網
中國歐盟商會（European Chamber）今（21）日發布 2023 年歐洲企業在華商業信心調查（BCS）顯示，中國大陸和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰。圖／新華網

中國歐盟商會（European Chamber）今（21）日發布 2023 年歐洲企業在華商業信心調查（BCS）顯示，中國大陸和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，雖然鮮有企業徹底撤離中國，但將中國視為未來三大投資目的地之一的受訪企業年減13個百分點，降至55％，創下歷史最低。

中國歐盟商會調查的570家在陸歐企中，64％的受訪企業表示2022年在華經營變得更加困難，這一結果創下歷史新高，面對日益增長的風險和愈發動盪的經營環境，歐盟企業開始重新評估在華投資規模。

一些歐盟企業已將部分在華投資轉移至海外。一年前，11％的受訪企業表示正在考慮將現有在華投資轉移至其他市場。如今，同樣比例的受訪企業表示已經完成了投資轉移。

十分之一的受訪企業已經或計畫將亞洲總部遷離中國，這種撤離中國的分散投資現象並不僅限於歐盟企業。將近四成（38％）的受訪企業發現其中國客戶和 或供應商也已轉移在華投資。商業運營具有週期性，至少從中期來看，這些投資短期內回歸中國的可能性不大。

調查顯示，長期挑戰未得到改善，持續拖累商業信心。例如，市場准入和監管障礙仍然普遍存在，62％的受訪企業稱2022年曾由於這些障礙而錯失商機，年增加20％。部分領域稍有改善，例如，表示外資企業與中國企業得到公平對待的受訪企業數量年增7個百分點。

不過，其他方面有所退步。與2022年相比，表示遭遇市場准入受限（增長5 個百分點）和被迫轉讓技術（增長3個百分點）的受訪企業數量均有增加。政治因素持續影響商業經營。近六成（59%，年增9個百分點）的受訪企業表示，過去 12 個月中，中國營商環境政治化加劇。

調查顯示，超過四分之一（26％）的受訪企業面臨客戶需求日益政治化帶來的挑戰：其中包括來自不同客戶互不相容的訴求，例如：決定保留或是取消在中國一些敏感地區的業務；以及根據商品銷往地，決定生產不含中國製造或是不含美國製造零部件或成分的商品。

此外，俄烏戰爭促使很多企業重新審視中國市場，認真考慮其業務是否或將如何受到台灣海峽緊張局勢升級的影響。由於中國市場的挑戰性和不確定性日益增加，歐盟企業開始相應地調整投資和經營戰略。

歐盟 客戶 俄烏戰爭

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