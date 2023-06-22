大陸電力建設 首期穩定增長

中國電力建設企業協會20日發布首期中國清潔能源建設景氣指數（CEPI）和中國電力建設發展指數（PCDI）。首期PCDI整體呈穩定增長趨勢，表明報告期內中國大陸電力建設持續向好。

中新社報導，據介紹，CEPI是基於大陸太陽能發電、風電、水電和核電等清潔能源建設的季度採集數據，經過相應模型研究計算得出的，具體分析研判清潔能源投資、建設和投運等要素對宏觀經濟和社會低碳發展的貢獻作用。CEPI的取值範圍是0-200，100為景氣指數的臨界值。當CEPI小於100時，為不景氣狀態；當CEPI大於100時，為景氣狀態。

測度顯示，2020年一季度到2023年一季度，CEPI呈總體上升態勢，2020年一季度CEPI為101.21，2023年一季度CEPI為109.14，其間增長7.93點，景氣指數始終處於100-120之間的較景氣區間，表明大陸清潔能源建設狀態持續發出向好信號。 據介紹，PCDI是基於對大陸電力建設行業的季度統計採集數據，經過相應模型計算得出的，具體包括宏觀經濟影響、綠色發展、產業規模和經濟效益四個分指數。PCDI的取值範圍為0-100之間，越接近於100表明電力建設行業發展狀態越好。 測度顯示，PCDI總指數從2020年第一季度的80.53上升到2023年第一季度的86.61，上漲6.08點，在報告期內整體呈穩定增長趨勢，表明大陸電力建設持續向好；此外，四個分指數整體呈波動上升趨勢，表明電力建設增量對宏觀經濟的貢獻加大，電力建設綠色轉型升級加快，產業規模有序發展，經濟效益持續向好。