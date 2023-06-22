能源融合發展 兩岸業界交流

作為第十五屆海峽論壇的活動之一，2023年海峽兩岸能源電力融合發展論壇20日在廈門舉行。本次論壇主題為「共建新型電力系統，服務能源低碳發展」，聚焦「雙碳」目標和新型電力系統建設。

新華社報導，近300位海峽兩岸從事能源研究和管理工作的行業協會、科研機構、高等院校、能源企業的專家學者和科技工作者聚首廈門，探討海峽兩岸能源電力融合發展的新思路、新模式、新業態。

中國工程院院士黃其勵在主論壇專家主旨報告上指出，加快能源低碳轉型是海峽兩岸共同面對的課題。「雙碳」目標下兩岸能源電力合作存在巨大空間。兩岸可以在電力互聯互通、海上風電開發利用、節能降碳增效、能源技術創新等領域深化合作，這將有助於推動能源結構優化調整、增進民生福祉、加快產業創新。

台灣科技產業協會常務副主席王春源認為，此次論壇為兩岸能源電力科技創新、科技協同搭建了交流合作的重要平台。兩岸業內專家學者交流電力科技產業信息，分享電力科研成果，凝聚電力科技新共識，期待推進海峽兩岸能源電力融合發展。

大陸國家電網福建省電力有限公司董事長阮前途表示，兩岸能源電力領域的合作交流與融合發展，能夠有效提升電網安全穩定運行駕馭能力，通過協同互補推動兩岸電力技術發展。他建議兩岸協同推進台灣海峽風電開發、推進電網互聯互通、開展技術交流，共同推動能源綠色、安全、可持續發展。

論壇上，福州大學、台灣元智大學簽訂學術交流、人才交流合作協議。論壇還包括海峽兩岸能源電力新產品新技術新材料交流展示、海峽兩岸青年科技工作者沙龍、海峽兩岸企業低碳發展及能效提升圓桌會議、城市供用電專題分論壇等四場分會場活動。