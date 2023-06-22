陸青年失業轉當「全職兒女」 衝擊經濟消費

大陸青年（16至24歲）失業問題引發社會關注，5月青年失業率升至20.8%，大約有600多萬青年失業。不少人選擇當「全職兒子」或「全職女兒」，「工作內容」包括陪伴父母、做家務等，由父母提供零用錢。專家指出，全職兒女體現整個社會經濟嚴重下滑，全職兒女越多，社會消費降級越快。

據英國廣播公司BBC中文網，29歲的朱莉在北京一間企業擔任遊戲策劃，多年來的頻繁加班漸漸讓她吃不消。今年4月，在和退休的父母商量後，她決定辭職回家陪父母，同時也為下一段人生好好做下規劃。

除了有更多時間陪伴父母，家裡其實也不需要她幫太多忙。不過她說，作為獨生子女，以前從來不做家務的自己現在開始收拾房間。

朱莉說，日常生活開銷主要由父母承擔，媽媽還提出每月給她2000元人民幣（約8600元新台幣）生活費，但她沒有收。她說，做「全職兒女」只是權宜之計。過去半個月，她投40多分簡歷，只收到兩個面試通知。

在重慶從事房地產相關的工作的陳都都，在疫情期間收入銳減，扣除日常開支和房租，基本所剩無幾。她今年年初辭職，回到家鄉雲南的小縣城，成為全職女兒。

當了全職女兒後，她說，「父母都是很努力很勤奮的人，我每天在家睡到10點，而他們七八點就起床去上班了，50多歲了還那麼努力，但我卻在家躺平。」現在她已有新目標，回到大城市開始創業。

BBC引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說，全職兒女是社會失業大潮下出現的不可避免的現象，體現整個社會經濟嚴重下滑。全職兒女越多，社會消費降級越快。

陸曦表示，與「間隔年」（gap year 即青少年中學畢業後騰出一年的時間體驗工作）不同，選擇「間隔年」的年輕人一般有著非常明確的打算，而「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規劃，在家也不能積累社會實踐。隨著就業市場的競爭越來越激烈，考公務員、考研究所的人數也越來越多；即便考上了，也將面臨未來失業市場更大的擠壓，未必能夠找到一份合適的工作。