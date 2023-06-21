人行郭樹清召開金融座談會 要求提高審計品質

中國人民銀行黨委書記郭樹清主持召開金融系統座談會表示，要進一步推進審計工作高品質發展，對審計工作作出重要部署、提出明確要求，為做好審計和審計整改工作提供了根本遵循。

人行官網21日公布金融系統座談會內容顯示，會議強調，要充分認識審計工作的政治屬性和政治功能，增強支持審計、接受監督、抓好整改的自覺性和主動性。金融系統各單位要強化組織領導，依法自覺接受審計監督，積極支持配合審計工作。要深刻認識審計整改下半篇文章與審計揭示問題上半篇文章同樣重要，必須一體推進的重要意義，按照邊審邊改、審改同步、以審促改的原則，深入推進金融系統審計整改工作。

人行指出，要把審計整改作為一把手工程，主要負責同志親自抓、親自管。要敢於動真碰硬，及時追責問責，並把責任追究、通報震懾和警示教育結合起來。要緊扣審計關注重點問題，加大力度推動審計發現的涉及重大專案、重大戰略、重大舉措等問題的整改落實落地。要健全整改工作機制，完善審計整改工作程式，建立整改台賬，加快推動未完成整改問題的整改落實工作，及時對整改效果進行再評估和回頭看，努力將審計成果轉化為改進履職、更好落實黨中央決策部署的實際成效。

會議指出，要加強金融監管、紀檢監察與審計監督的貫通協同，促進行業監管與督促審計整改有機結合，提升審計整改成效。金融管理部門要及時辦理審計移送的重要問題和線索，舉一反三全面排查同類問題和風險，健全長效機制，提升金融領域治理水準。

金融系統各單位紀檢監察、內審、巡視等部門要健全完善與審計機關的溝通協作機制，強化資訊溝通、協作配合、結果回饋、成果運用等工作，形成監督合力。