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人民幣匯率一度跌破7.2 機構：不具趨勢性貶值條件

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
離岸人民幣21日一度曾跌穿7.2。(路透社資料圖片)
離岸人民幣21日一度曾跌穿7.2。(路透社資料圖片)

人民幣兌美元匯率延續跌勢，今日（21日）離岸價（CNH）一度跌破7.2關口，創近7個月低。大陸金融機構預計，人民幣可能會經歷一段低位企穩築底的時間，但不具備趨勢性貶值條件，下半年中國大陸經濟基本面是人民幣匯率維持基本穩定的基礎。

據新浪財經，截至21日下午2時52分，在岸價（CNY）報7.1952，離岸價報7.1977。中間價今報7.1795，較上日調低199點，為近7個月新低。

據Wind數據，截至6月20日，6月以來，離岸、在岸人民幣兌美元匯率貶值幅度為0.89%、0.96%。

離岸人民幣一度跌穿7.2關口是去年11月來首次。至於下跌原因，交易員表示，端午小長假臨近，市場流動性偏低，購匯需求仍對人民幣匯價構成壓制。中國調降LPR符合預期，對市場影響有限。

此外，今日上午，美元指數略漲。

中金公司外匯專家李文朗表示，當前經濟預期、美元指數等內外因素已開始發生積極變化，將有利於人民幣匯率擺脫此前弱勢。不過，中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍存。該公司預計人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位企穩築底的時間。國常會的定調意味著後續穩經濟的政策或將陸續出台，政策底或將臨近，人民幣等風險資產價格有望在經濟政策支持下獲得一定支撐。

對於降息帶來的中美利差進一步倒掛，並使人民幣匯率短期承壓的擔憂，李文朗認為，降息對人民幣匯率並非完全利空，隨著降息配合後續可期待的更多穩增長政策的出台，大陸經濟向好的預期有望得到進一步的鞏固，進而提振國內資產價格表現，利多人民幣匯率。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，下半年，在美元指數可能逐漸走弱的同時，人民幣匯率不具備趨勢性貶值條件，相反存在一系列支撐因素。下半年大陸國內GDP增速可能達5%以上，經濟基本面是人民幣匯率維持基本穩定的基礎；國際收支順差仍可能對人民幣匯率基本穩定產生積極作用；此外，人民幣國際化將增加國際市場人民幣需求，都將對人民幣匯率產生支撐作用。

人民幣 指數

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