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李強訪德轉抵慕尼黑 巴州州長：中德應合作而非對抗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
巴伐利亞州長澤德表示，中德雙方的對話和交流比以往任何時候都更加重要，「我們依靠合作而非對抗」。（巴伐利亞州長官方推特）
巴伐利亞州長澤德表示，中德雙方的對話和交流比以往任何時候都更加重要，「我們依靠合作而非對抗」。（巴伐利亞州長官方推特）

大陸國務院總理李強上任後首度出訪，行程馬不停蹄，在德國期間於當地時間20日先是於柏林與蕭茲會面，隨後抵達慕尼黑與巴伐利亞州長澤德（Markus Söder）見面。

觀察者網報導，澤德於官方推特帳號發文表示，歡迎大陸總理李強對慕尼黑（為巴伐利亞首府）進行訪問。他表示，除了柏林和巴黎外，巴伐利亞是李強歐洲之行的第3個目的地，對話和交流比以往任何時候都更加重要，「我們依靠合作而非對抗」。

澤德認為，對話和交流比以往任何時候都更加重要。「我們所依靠的是合作而非對抗。尤其是在全球性挑戰的時代，我們必須維持國際接觸。」

他指出，長期以來，巴伐利亞與大陸山東、廣東、四川三個省份為友好關係。而大陸也是該州最重要的貿易夥伴，「這就是當天有很多企業代表出席（歡迎）活動的原因。」

他再補充說到，「我們支持（與大陸的）夥伴關係」，並會致力於在公平和符合憲法的條件下與大陸保持密切合作。

於此之前，李強與德國總理蕭茲舉行會談。李強稱，大陸和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴，作為有影響力的大國，中德兩國應該更加緊密合作。而蕭茲則表示，德國反對任何形式的「脫鉤」，並強調「去風險」不是「去中國化」。

本次為李強上任大陸國務院總理後首次出訪，在訪問德國後將前往法國，並出席新全球融資契約峰會。

圖左為巴伐利亞州長澤德，圖右為大陸國務院總理李強。（巴伐利亞州長官方推特）
圖左為巴伐利亞州長澤德，圖右為大陸國務院總理李強。（巴伐利亞州長官方推特）

李強 德國 蕭茲

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