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離岸人民幣跌破7.2 七個月新低

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
離岸人民幣跌破7.2來到七個月新低。（網路照片）
離岸人民幣跌破7.2來到七個月新低。（網路照片）

經過上周的升值後，人民幣對美元匯率本周重回跌勢，離岸人民幣對美元21日匯率盤中一度跌破7.2關口，為去年11月底以來的七個月新低。

在岸人民幣對美元21日早盤來到7.1945，同樣逼近7.2關口，貶值195基點，貶值幅度0.27%。

澎湃新聞報導，今年以來，人民幣對美元匯率在岸和離岸市場累計分別下跌近3.5%和4%。

中金公司指出，當前經濟預期、美元指數等內外因素已經開始發生積極變化，這將有利於人民幣匯率擺脫此前的弱勢。不過，中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍然存在，預估人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位企穩築底的時間。

中金公司表示，大陸國務院常務會議的定調意味著後續穩經濟的政策或將陸續推出，政策底或將臨近，人民幣等風險資產價格有望在經濟政策支持下獲得一定支撐。

對於貸款市場報價利率（LPR）調降帶來的中美利差進一步倒掛，並令人民幣匯率短期承壓的擔憂，中金公司認為降利率對人民幣匯率並非完全利空，隨著後續可期待的更多穩增長政策的推出，大陸國內經濟向好的預期有望得到進一步的鞏固，進而提振國內資產價格表現，有利人民幣匯率。

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