陸工信部副部長辛國斌：將加快培育新能源汽車中國品牌

工業和信息化部副部長辛國斌上午在大陸國務院新聞辦公室舉行的關於大陸新能源汽車產業高質量發展的新聞發布會上表示，今年1─5月，大陸新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，新能源汽車銷量占到汽車新車總銷量的27.7%，繼續保持良好發展勢頭。未來為解決市場化問題，將推動集團化、規模化發展，加快培育具有國際競爭力的中國品牌。

他說，當前，全球主要汽車生產國紛紛加大政策支持力度，為全球新能源汽車產業發展注入了強大動力，競爭也日趨激烈。雖然大陸新能源汽車產業發展取得了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分、支撐保障能力優待提升等問題，需要有關各方共同應對解決。

他說，因此，下一步將深入實施《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，加大工作力度，推動新能源汽車產業高質量發展。

在被問到全面市場化拓展方面遇到哪些問題及如何解決時，他表示，近兩年中國新能源汽車市場實現了快速增長，年銷量從2020年的136.7萬輛增長到2022年的688.7萬輛，兩年之間增長了4倍，新能源汽車已占到汽車新車總量的四分之一以上。

他說，但中國新能源汽車全面市場化發展還存在著不均衡不充分的問題。主要表現在以下幾個方面：從地域看，受動力電池低溫適應性、充換電設施不足等因素影響，東北、西北等地區新能源汽車推廣應用相對滯後，東北三省和西北五省新能源汽車保有量不到全國總量的5%，地域上呈現了不均衡的特點。從車型看，新能源商用車銷售增長較乘用車明顯遲緩。2022年新能源商用車僅佔商用車總銷量的10.2%。從城鄉市場看，2022年農村地區新能源汽車銷量僅佔農村地區汽車總銷量的4%，遠遠低於行業總體25.6%的水平。

他表示，針對上述問題，工信部將會同相關部門，從供需兩側入手解決這些問題，強化政策支持。首先是提升產品供給質量。支持開展高安全全氣候動力電池、熱泵空調、整車熱管理等技術攻關，提升動力電池熱失控技術標準，以進一步增強新能源汽車低溫適用性和安全性，滿足高寒地區消費者需求。

其次，他說，是加大重點領域推廣。組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，編制實施重卡電動化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、環衛、重卡等車型電動化比例；此外，我們還將持續開展新能源汽車下鄉活動，支持企業開發更多先進適用車型，完善充電基礎設施體系，進一步釋放農村地區消費潛力。

辛國斌說，第三是強化支撐保障條件。制定促進鋰資源產業發展實施方案，加快重點礦產項目開發，研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，加快構建綠色、循環生態體系。

他表示，第四則是打造世界一流品牌。持續開展「中國汽車品牌向上發展」專項行動，支持優勢企業加強質量管理，優化產能佈局，以市場化、法治化方式推動落後整車企業和產能退出，推動集團化、規模化發展，加快培育具有國際競爭力的中國品牌。