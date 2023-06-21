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安全應急產業 加速融入數字技術

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆東北亞（吉林）安全應急產業博覽會19日在長春開幕，5萬平方米展覽空間內，約400家企業共展出1500多種產品及技術。

中新社報導，博覽會現場互聯網、大數據、區塊鏈、元宇宙等數字技術在安全應急管理、防災減災救災、城市安全、災害救助、職業健康等多領域有著廣泛應用。

安徽某科技公司展示的VR安全體驗平台，具有三維動態場景支持、專業環境模型模擬等功能，吸引眾多參觀者體驗。該公司工作人員楊晨介紹，VR虛擬現實技術在知識科普、指揮調度演練、操作訓練等應急場景中的應用已相當廣泛，沉浸式體驗能讓枯燥的培訓變得生動有趣，有助於增強人們的安全意識和自我保護能力，從而促進企業安全生產。

業內認為，隨著中國的工業化和信息化發展不斷深入，各行各業都在積極推進數字化轉型，而相比傳統製造業，應急產業起步較晚，數字化轉型具備後發優勢。

多家企業負責人表示，中國推動應急產業快速發展的動力在悄然發生變化。以前政府訂單遠遠多於企業訂單，現在，企業訂單大有趕超之勢，特別是來自中小企業的訂單增長最快。 　

本屆博覽會期間還將舉辦新品發布會、項目對接會、採購洽談會和招商引資推介會等活動，為參會的400多個專業採購團及專業觀眾提供服務。

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