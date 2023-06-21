世界500強企業 逾半來進博會

第七屆中國國際進口博覽會招展啟動暨簽約儀式19日在「進博會走進雲南」活動期間舉行。25家國際企業現場簽署參展合同或合作備忘錄，簽約展覽面積近1萬平方米。

中新社報導，進博會連續五年成功舉辦，開放平台作用日益突出、國際影響更加廣泛，不少企業已成為進博會的忠實粉絲。中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，將於11月舉辦的第六屆進博會是後疫情時代首次舉辦的進博會，最大特點是全面線下舉辦，目前各項籌備工作扎實推進，進展符合預期。

具體而言，國家展時隔四年恢復線下舉辦，已有不少國家確認參展；還將設立中國館，重點展示高水平開放和高質量發展的最新成果。虹橋論壇將圍繞「全球開放」核心主題和「國際公共產品」功能定位搭建高端對話平台，將繼續發布「世界開放報告2023」和世界開放指數。

企業展已有超過1000家企業報名，簽約展覽面積超過33萬平方米；其中世界500強和行業龍頭企業近280家，全球十五大整車品牌、十大醫療器械企業、十大工業電氣企業、三大礦業巨頭、四大會計師事務所均已簽約。

當日啟動招展的第七屆進博會，將由法國擔任主賓國。啟動儀式上，25家國際企業現場簽署第七屆進博會參展合同或合作備忘錄，其中歐萊雅、博西家電、漢斯希爾、艾納詩、德勤、安永、普華永道成為進博會首批七年「鐵粉」。

「通過進博會，我們很多新產品由展品變為商品、爆品」。歐萊雅集團北亞及中國首席財務官龐必得表示，作為首批簽約參展進博會的企業之一，歐萊雅在過去幾屆進博會上收穫巨大的商機。進博會，對於所有企業尤其是國際企業而言，都是一個巨大的平台。