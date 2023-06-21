石化綠色轉型 尼龍產業覓轉機

第一屆中國尼龍產業發展大會19日在「中國尼龍城」河南平頂山市舉行，與會者聚焦中國尼龍產業發展所面臨的機遇和挑戰。

中新社報導，由河南省政府、中國石油和化學工業聯合會主辦的是次大會，以「綠色轉型 合作共贏」為主題。同期還舉辦了合作簽約儀式、專家報告會、專家諮詢會、「中國尼龍產業2023年-2030年發展趨勢報告」發布等活動，旨在推進尼龍新材料產業高質量發展，促進業內投資、貿易和技術合作。

在簽約儀式上，一批重大簽約項目落地。其中平頂山市政府與中國石油和化學工業聯合會進行共建「中國尼龍城」合作簽約，浙江理工大學、中國科學院過程工程研究所與中國平煤神馬控股集團有限公司進行戰略合作協議簽約。此外，現場還有一批科技項目合作簽約、產業項目合作簽約。

在專家報告會和專家諮詢會上，多位院士，高等院校、科研院所的專家、學者，行業龍頭企業等，共同就中國尼龍產業發展所面臨的機遇和挑戰等議題進行深入探討。

平頂山是中國尼龍產業發源地之一，還曾是一座煤城。2016年，平頂山選中尼龍產業作為發展新動能轉型升級，提出建設「中國尼龍城」。2022年，平頂山市被中國石油和化學工業聯合會命名為「中國尼龍城」。