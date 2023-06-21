陸拚綠能 去年風、光發電逾千兆瓦

以光伏（太陽能）、鋰電池、新能源汽車為代表的「新三樣」正逐步成為支撐中國出口的主要力量。胡潤研究院19日發布《2023胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》，深圳等位居前十。

中新社報導，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤援引國際能源署發布的「2022年世界能源展望」內容稱，從長期來看，由天然氣供應鏈中斷主導的能源危機將推動低碳能源的發展，今年一季度，全球光伏融資達84億美元，同比增長11%，國際能源署預計2023年太陽能產業投資將首次超過石油。

據瞭解，中國的新能源產業尤其是光伏產業同樣飛速發展，2022年中國風電、光伏發電量首次突破1萬億千瓦時，同比增長21%；當年8月，中國光伏發電裝機首次超越風電。今年一季度，全國光伏新增規模同比增長155%，相當於去年上半年新增裝機的總和。中國電力企業聯合會預測，中國光伏裝機總量將在2023年正式超越水電，成為全國第二大電源。

今年一季度，中國新能源汽車、太陽能電池、鋰電池「新三樣」產品合計出口2647億元人民幣，同比增長67%。

胡潤稱，隨著全球綠色轉型持續推進，中國有望從世界最大的化石能源進口國，轉型為世界最大的可再生能源技術裝備出口國。

該份榜單調研報告稱，對城市而言，新能源產業是推動區域經濟轉型與可持續發展的重要引擎。新能源企業聚集程度，反映了城市創新能力和產業環境的優劣，也直接影響著城市的發展潛力和競爭力，能夠抓住新能源產業機遇的城市，未來將在中國財富地圖上占據更好的位置。

此次榜單，胡潤研究院分別對各城市的新能源優質企業集聚度、新能源中小企業集聚度、新能源投資熱度集聚度進行信息採集和評分，最終進行綜合匯總並排名，列出了新能源產業集聚度最高的中國城市50強。其中，深圳、上海、蘇州、北京、常州、廣州、武漢、成都、天津和合肥位居前十。