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蔡崇信將任阿里巴巴董事會主席

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
阿里巴巴控股集團宣布換帥，來自台灣的蔡崇信將出任董事會主席。（美聯社）
阿里巴巴控股集團宣布換帥，來自台灣的蔡崇信將出任董事會主席。（美聯社）

大陸電商龍頭、阿里巴巴控股集團宣布換帥，董事會主席兼ＣＥＯ張勇將於今年九月十日卸任，來自台灣的集團執行副主席蔡崇信將出任董事會主席，張勇則僅專職擔任阿里雲智能集團董事長兼ＣＥＯ。蔡崇信作為阿里巴巴創始人之一，在阿里巴巴誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用。

公開資訊顯示，蔡崇信祖籍浙江，一九六四年出生於台灣，是加拿大籍華人。他具有耶魯大學經濟學及東亞研究學士學位、耶魯法學博士學位和紐約州執業律師資格。

中新網報導，張勇在給公司全員的內部信宣布，經阿里巴巴控股集團董事會同意，他將於今年九月十日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼ＣＥＯ職務。蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團ＣＥＯ，同時繼續兼任淘天集團董事長。

蔡崇信一九九九年加入阿里巴巴集團，是公司創始人之一，也是創辦人馬雲最信任的合作夥伴之一。

自阿里巴巴成立以來，蔡崇信一直是董事會成員，並擔任首席財務官（ＣＦＯ）至二○一三年，並在二○一四年帶領阿里巴巴在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

受關注的是，蔡崇信以九十一億美元身家，名列二○二二年富比士香港富豪榜第九名，是前十大富豪中唯一來自科技業。據公開資料，蔡崇信擁有加拿大國籍，同時擁有香港永久居留權。

澎湃新聞分析，蔡崇信的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐。

張勇 加拿大 香港

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