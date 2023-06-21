人行救房市 調降基礎貸款利率

為加快經濟復甦，大陸祭出降息手段。中國人民銀行（大陸央行）昨天公布，六月一年期、五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為百分之三點五五和四點二，均較前值下降十個基點，這是大陸時隔十個月、也是今年首次調降ＬＰＲ。

分析人士昨指出，ＬＰＲ「降息」後，企業融資、民眾既有房貸和新增房貸、車貸、消費性貸款等利率都將下降，可望對房市及經濟等帶來多重利多。

ＬＰＲ利率由大陸央行每月授權全國銀行間同業拆借中心公布，為貸款利率定價基準。在此之前，大陸已將作為ＬＰＲ報價基礎的中期借貸便利（ＭＬＦ）中標利率，下調十個基點至百分之二點六五，十三日更一天內兩次出手，將七天期逆回購操作（ＯＭＯ）利率、常備借貸便利（ＳＬＦ）利率也均下調十個基點。

針對預期中的降息，東方金誠首席分析師王青表示，宏觀背景是第二季以來，大陸經濟修復動力穩中偏弱，房地產市場也再度出現轉弱趨勢，需要宏觀政策適度加大逆周期調節力度，其中，引導實體經濟融資成本下調，進一步加大房地產行業支持力度，是當前提振經濟修復動能的重要發力點。

大陸上次調降ＬＰＲ利率是去年八月，此次降息後，五年期以上ＬＰＲ利率為百分之四點二，已降至二○一九年起推動房貸利率與其掛勾後的最低水準，按官方基準測算，這也使得當前購買第一間房和第二間房的房貸利率下限，分別降至百分之四和四點八的歷史低點。

按易居研究院數據，若以商業貸款額度一百萬元（人民幣，下同）、貸款卅年、等額本息還款方式計算，降息後，大陸房貸族每月可少付約五十八元，總利息支出減少約二點一萬元。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，預計近兩周各大銀行會紛紛下調房貸利率，這也意味新一輪寬鬆房貸政策開啟，對認購有積極作用。招聯首席研究員董希淼說，接下來還要加快優化差別化的住房信貸政策，例如因城施策，取消不合理的限購、限貸等，更好滿足改善性購屋需求。

隨政策利率降息，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，後續還將有財政、貨幣、就業等政策加碼協同發力，促進需求修復。

他認為，可期待的政策空間包括：財政赤字和專項債使用有望提速、政策性金融工具加大發行量、進一步減稅降費，繼續推出房地產接續性政策，結構性貨幣政策工具、支持大宗消費等有望加碼。