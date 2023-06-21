陸加強網路廣告整治 直播帶貨上榜

據中國市場監管部門19日消息，中國將加大廣告領域，尤其是互聯網廣告的整治力度。中國國家市場監管總局辦公廳日前印發「市場監管總局辦公廳關於扎實做好廣告監管領域行風突出問題排查治理工作的通知」。通知強調，嚴格廣告審查標準，及時發現和糾正行政許可實施中的違法或者不當行為，保障廣告審查質量。

通知指出，將加強互聯網廣告監管。開展互聯網廣告領域治理工作，緊扣直播帶貨廣告、彈窗廣告、「軟文」（置入性行銷）廣告等新型廣告形式，加大互聯網廣告亂象清理整治力度。

為進一步提升廣告執法效能，通知稱，將組織開展打擊「神醫」、「神藥」廣告鐵拳行動，積極開展跨地域的橫向協同，加大對違法廣告主、廣告經營者、廣告發布者、廣告代言人的查處力度。

通知還對加強傳統媒體廣告提出要求，強調要推進傳統媒體單位廣告合規經營提升行動，壓實廣播電台、電視台等傳統媒體單位主體責任，不斷增強傳統媒體廣告活動主體依法誠信經營意識。通知要求各地市場監管部門根據統一部署要求，扎實做好廣告監管領域突出問題排查治理工作。