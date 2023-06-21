重慶拚2027 民營經濟占6成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶官方19日發布消息稱，日前已出台促進民營經濟高質量發展的實施意見，力爭到2027年，重慶民營經濟增加值占地區生產總值比重達62%。

中新社報導，這份名為「中共重慶市委 重慶市人民政府關於促進民營經濟高質量發展的實施意見」（以下簡稱「實施意見」）的文件，從推動民營經濟創新發展、進一步激發民間投資活力和潛力、推動民營經濟人士健康成長等8個方面提出23條舉措，促進重慶民營經濟高質量發展。

上述8個方面中，化解民營經濟發展困難問題、打造民營經濟發展一流營商環境這兩部分各有4項舉措，占比最多。在化解民營經濟發展困難問題方面，「實施意見」提出，將實施百團千企國際市場開拓行動，培育推廣「渝貿全球」品牌展，按規定給予參展補貼；成立10億元（人民幣，下同）規模的中小微企業貸款風險補償資金池，建立健全政府、銀行、擔保三位一體的中小微企業貸款風險分擔機制等具體措施。 　　

在打造民營經濟發展一流營商環境方面，「實施意見」提出，將嚴格落實市場准入負面清單制度，促進「非禁即入」，杜絕「准入不准營」，打破「捲帘門」、「玻璃門」、「旋轉門」等隱形壁壘；依法平等保護民營經濟市場主體和民營經濟人士財產和人身權，嚴格區分企業家個人財產和企業法人財產，對侵害民營企業合法權益的違法犯罪行為嚴格依法處理；全面清理機關、事業單位和國有企業拖欠民營企業，大型民營企業拖欠中小民營企業的工程、貨物、服務款項等具體舉措。

「實施意見」提出，力爭到2027年，重慶全市民營經濟綜合實力增強，民營經濟增加值占地區生產總值比重達到62%，民營經濟市場主體430萬戶以上，其中民營企業135萬戶以上、中國民營企業500強15戶以上。

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