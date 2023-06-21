北京住博會 展示「蓋樓如造車」

第二十屆中國國際住宅產業暨建築工業化產品與設備博覽會（簡稱「中國住博會」）19日在北京開幕。中國住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心主任劉新鋒在開幕見面會上透露，本屆住博會主題為「科技賦能好房建設 創新築就安居生活」，以讓民眾住上好房子為目標，推動建築業工業化、數字化、綠色化轉型升級，提升居住品質。

中新社報導，本屆住博會展示面積約3.5萬平方米，匯聚建築業及相關行業骨幹企業約260家，設置現代科技提升住房品質、綠色低碳建築技術和產品、智能建造、數字家庭和智慧家居等10個展區。展示內容包括智慧家庭和樓宇管理、近零能耗建築技術、建築機器人、太陽能與建築一體化等方面的最新科技成果。

現場可見「像造汽車一樣造房子」的裝配式建築流程展示。中建海龍科技有限公司助理總經理任明宇指著一個多層建築模型介紹稱，該項目在去年6月28日開工，到今年6月27日竣工交付，只需要365天的時間，一棟100米高的混凝土建築就拔地而起，工期是傳統建造方式的約三分之一。

通過將建築工地搬進工廠，房屋的建造猶如搭積木一般。任明宇說，過去許多建築模塊的現場基礎施工可以在工廠內完成。在現場，各種模塊可以通過吊裝、現場結構澆築等快速完成搭建，這既融合了現澆結構的安全穩定性，又發揮了建築工業化的高度集成化優勢。

建築業的轉型升級離不開建築材料的突破。天津格亞德新材料科技有限公司副總經理韓旭表示，早在2013年，公司就實現了石墨烯苯乙烯原料在國內的量產，將其導熱系數降低至0.032以下，完全符合中國當前超低能耗建築的節能標準，為外牆保溫材料領域帶來創新。此前這一材料一直由國外企業壟斷。

有的企業針對不同地區的氣候特點，定製建築材料。中國建築西南設計研究院有限公司顧問總工程師馮雅指出，西南院此次展出了超雙疏功能性製冷塗料，主要應對南方地區夏季過熱問題，解決夏季高太陽輻射造成的牆體過熱影響，節約空調能耗。此外，還展示了其開發的集裝飾保溫防火耐候於一體的玄武岩纖維復合裝配式外牆板。