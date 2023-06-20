陸房市未現季節性銷售高峰 6月推案量月跌兩成

近年來，知名烘焙連鎖品牌克莉絲汀餅屋倒閉、著名商場太平洋百貨也將在8月退出上海，除了引發上海民眾一片欷歔與懷舊，也引發為何過往被視為品質保證、甚至能「弄潮」的台灣品牌逐漸不吃香。事實上，這中間或有兩岸因素，但真正主因或來自經商思維的差異與大陸消費市場變化。

2023-06-20 19:47