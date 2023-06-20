陸房市未現季節性銷售高峰 6月推案量月跌兩成
大陸知名投行中金公司發布最新報告指出，大陸國內新房銷售未出現季節性上升，6月前三周推案量較5月下降兩成之多。
中金公司發表的報告指出，上周大陸國內61個大中城市新房銷售面積和15個大中城市二手房銷售面積分別按周略增2％和略降5％，但由於去年同期基數偏高，前者按年跌幅明顯擴至-41％，後者按年轉跌至-3％。
中金公司指出，6月前三周新房和二手房銷售面積均較5月基本持平，銷售呈現一定築底態勢。報告強調，6月通常為季節性的新房推案和成交高峰期，但今年6月首三周重點城市推案量較5月還降兩成，成交量也未較5月有所增長，因此認為供需雙弱可能是造成這一現象的主要原因。
中金報告指出，往前看，考慮到需求方面政策或仍將延續「因城施策」框架下的適度發力節奏，該行認為銷售中短期內可能繼續維持在當前的較低水準，但供給乏力帶來的去庫存趨勢，或將促進房價預期在中期逐步企穩。
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