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釋迦銷陸 需來自獲陸海關註冊登記之包裝廠和果園

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為早前在上海超市販售的台灣釋迦。圖／本報系資料照
圖為早前在上海超市販售的台灣釋迦。圖／本報系資料照

大陸海關總署動植物檢疫司發布關於恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入大陸通知，並在網站上註明釋迦包裝廠和果園。包括吳村田包裝廠、台東農會外銷包裝廠和美鳳釋迦包裝廠，獲得輸出大陸的許可。

據澎湃新聞報導，因多次從台灣地區輸入大陸釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧Planococcus minor等檢疫性有害生物，海關總署自2021年9月20日起暫停台灣地區釋迦輸入大陸。經綜合評估台灣果農整改措施，現決定自2023年6月20日起恢復台灣地區釋迦輸入大陸。輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，相關企業名單已在海關總署網站公布。

各海關自2023年6月20日起恢復受理台灣地區釋迦報關，並依法依規實施檢驗檢疫。同時，請及時將上述情況通知轄區內相關企業。

根據大陸海關總署網站，分成「註冊果園」及「註冊包裝廠」，兩個分頁台灣釋迦輸大陸果園包裝廠名錄：包括屬於吳村田包裝廠的台東東河鄉吳村田、呂永裕、陳其福；台東農會外銷包裝廠的卑南鄉的施明月、陶氏渥、蘇家賢、潘其玉、陳忠成、莊政雄、劉俊傑、鹿野鄉的方啟通與台東市的林文欽；美鳳釋迦包裝廠則有台東市的劉世忠、陳良發。

據大陸海關總署網站，分成「註冊果園」及「註冊包裝廠」，兩個分頁台灣番荔枝輸大陸果園包裝廠名錄之二。（截圖自大陸海關總署官網）
據大陸海關總署網站，分成「註冊果園」及「註冊包裝廠」，兩個分頁台灣番荔枝輸大陸果園包裝廠名錄之二。（截圖自大陸海關總署官網）
據大陸海關總署網站，分成「註冊果園」及「註冊包裝廠」，兩個分頁台灣番荔枝輸大陸果園包裝廠名錄之一。（截圖自大陸海關總署官網）
據大陸海關總署網站，分成「註冊果園」及「註冊包裝廠」，兩個分頁台灣番荔枝輸大陸果園包裝廠名錄之一。（截圖自大陸海關總署官網）

釋迦 台東 海關

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