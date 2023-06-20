釋迦銷陸 需來自獲陸海關註冊登記之包裝廠和果園

大陸海關總署動植物檢疫司發布關於恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入大陸通知，並在網站上註明釋迦包裝廠和果園。包括吳村田包裝廠、台東農會外銷包裝廠和美鳳釋迦包裝廠，獲得輸出大陸的許可。

據澎湃新聞報導，因多次從台灣地區輸入大陸釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧Planococcus minor等檢疫性有害生物，海關總署自2021年9月20日起暫停台灣地區釋迦輸入大陸。經綜合評估台灣果農整改措施，現決定自2023年6月20日起恢復台灣地區釋迦輸入大陸。輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，相關企業名單已在海關總署網站公布。

各海關自2023年6月20日起恢復受理台灣地區釋迦報關，並依法依規實施檢驗檢疫。同時，請及時將上述情況通知轄區內相關企業。