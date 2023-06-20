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暫停2年！國台辦宣布：即日起恢復台灣釋迦輸入

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好消息！國台辦宣布：即日起恢復台灣釋迦輸入

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
國台辦20日宣布恢復進口台灣釋迦，圖為台東縣生產的鳳梨釋迦。（圖／聯合報系資料照片）
國台辦20日宣布恢復進口台灣釋迦，圖為台東縣生產的鳳梨釋迦。（圖／聯合報系資料照片）

台灣釋迦因為2021年被大陸海關以多次檢出大洋臀紋粉介殼蟲為由暫停輸入，此後經過台東縣府協調農民改善，以及近期國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴親赴大陸溝通協調，大陸國台辦宣布，6月20日起恢復輸入台灣釋迦。

國台辦發言人朱鳳蓮6月20日表示，一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復台灣番荔枝（即釋迦）輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全，近期台東縣也提供了部分業者的整改情況。

朱鳳蓮強調，在綜合評估相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。她還指出，大陸秉持「兩岸一家親」理念，願意與島內有關方面共同努力，「繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助」。

此前，夏立言、繞慶鈴6月17日都出席在廈門舉辦的第十五屆海峽論壇大會。夏立言致詞時強調，如果台灣鳳梨釋迦等優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸廣大消費者都是很大損失，希望大陸加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能很快享受到交流帶來的正面效益。饒慶鈴則表示，已與台東大學合作訂定規範與清除介殼蟲，希望兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友放心安心，能提早做好準備，提供最高品質鳳梨釋迦到中國大陸。

鳳梨釋迦 夏立言

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