齊聚山西 陸企業大咖尋商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023亞布力中國企業家論壇創新年會18日正在山西太原進行。期間舉行的山西-亞布力中國企業家論壇懇談會上，來自全國各地的企業大咖、青年企業家代表等齊聚一堂，為山西建言獻策，共謀合作新路徑。

中新社報導，亞布力中國企業家論壇輪值主席、新東方教育科技集團董事長俞敏洪說，企業家是永遠不停歇地尋找機會和創造機會的群體，此次就是為了來看山西有沒有適合發展的空間。

5月下旬，俞敏洪曾帶領東方甄選團隊前往山西，通過直播方式，為山西文旅及農產品代言，帶貨銷售額達1.3億元人民幣。時隔20多天，俞敏洪再次來到山西。

俞敏洪表示，今年計劃在山西成立子公司，把山西作為試點，通過努力把山西的農產品和山西文旅真正推到全中國，形成一個恒定的發展模式。 　　

亞布力中國企業家論壇創始人、主席，邁勝醫療集團董事長田源表示，前期已在山西進行3個月的調研，走訪晉北、晉中地區近20家醫院，發現一些基層醫院迫切需要支持。對此，他建議山西在腫瘤放療方面給予更多支持，提高腫瘤放療水平。

「德龍跟山西淵源很深，跟山西的國有煤礦和焦炭企業都有深度合作」，德龍集團董事長、新天鋼集團董事長丁立國認為，未來，焦煤、地產、鋼鐵等需求變弱，或因價格大幅調整導致市場下滑。「跟山西的煤、焦合作怎麼形成產業鏈上的深度協同，我認為上下游產業鏈應該共同應對危機」。

360集團創始人、董事長周鴻禕表示看好山西的「推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合」。他說，360集團已在臨汾落地產業基地，與呂梁也達成初步合作意向。未來期待與山西更多的城市在城市網絡安全、智能化等方面有更多合作，為山西數字化發展保駕護航。

實體經濟 腫瘤 新東方

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