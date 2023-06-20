簽約超千輛 山西推甲醇汽車

山西加快推動甲醇汽車應用，加速推進綠色低碳發展。上周五，晉中市甲醇重卡集中簽約暨整車交付儀式在遠程新能源商用車集團晉中基地舉辦，現場簽約超千輛。

中新社報導，「中國甲醇看山西，山西甲醇看晉中」。晉中市擁有豐富的甲醇資源，是大陸全國最早從事甲醇燃料和甲醇汽車應用的試點城市之一。

截至目前，晉中市已交付使用甲醇重卡658台，完成定金訂購884台，意向訂單462台。配套設施日趨完善，全市已建成甲醇加注站29座，年內將達到80座。

近年來，山西加快推動甲醇汽車推廣應用，發展甲醇經濟。今年5月，山西省工信廳等十部門聯合發布「關於加快推動全省甲醇汽車推廣應用的若干措施」，提出一系列加速甲醇汽車推廣的措施。上述措施於6月18日正式實施，加速建設以重卡貨運為主的甲醇汽車綠色交通體系，助力雙碳目標。